Festival jiu-jitsua u Osijeku! U Grad na Dravi stiže svjetski prvak i jedna od najvećih azijskih zvijezda

Velika dva sportska dana pripremaju se ovog vikenda u Osijeku. Najveći slavonski grad će 1. ožujka prvo ugostiti državno jiu-jitsu prvenstvo za mlađe uzraste, no dan kasnije se u dvorani u osječkoj četvrti na Jugu 2 priprema pravi spektakl. U subotu 2. ožujka je na rasporedu Tatami International Challenge, veliki međunarodni turnir na kojem će nastupati natjecatelji iz 15 različitih zemalja.

- Ovo je zapravo neka početna faza u kojoj mi pokušavamo izgraditi brend vezan uz naš klub, nešto kao što je napravljeno i za Pannonian Challenge, tako da planiramo svake godine rasti - rekao je Andrej Jovanović, organizator turnira, te dodao:

- Na Skupštini Saveza su htjeli da mi organiziramo i seniorsko državno prvenstvo, no ja sam htio da u seniorskoj konkurenciji ipak organiziramo ovaj međunarodni turnir. On zasad nema službeni status, pa nam je više cilj organizirati to kao spektakl s ekshibicijskim borbama. Osim borbi bit će tu puno zabavnog sadržaja, poput breakdancera, plesačica, DJ-eva.

Sličan ovakav turnir je organiziran prije i dvije godine, a već sad ima pozamašan odaziv. Naime, a Tatami International Challengeu se očekuje 250 natjecatelja, a još se na državnom prvenstvu za mlađe kategorije očekuje 300 gledatelja. Dakle, ukupno oko 550 natjecatelja.

- Napravili smo nekoliko međunarodnih turnira prije ovoga i tu se oformila neka baza ljudi. Međutim, mi u jiu-jitsu zajednici dosta surađujemo međunarodno s klubovima iz raznih zemalja, iz Srbije, iz Mađarske, iz Slovenije. Kod jiu-jitsua je međunarodna povezanost jako dobra. A pojavnost turnira nije zahtjevno ostvariti budući da je ta cijela zajednica povezana preko jedne platforme i aplikacije preko koje se ljudi iz raznih zemalja mogu prijaviti na turnir. Zapravo, dovesti ljude iz različitih država nam je možda i najmanji problem kod organizacije ovakvog turnira, zahtjevnije su nam tehničke stvari poput dogovora dvorane, rješavanje medalja i nagrada, dovođenja strunjača iz Zagreba - poručio je Jovanović.

Što se tiče kategorija na turniru, nastupat će u dobnim skupinama od U-8 do U-18 te u seniorskoj konkurenciji, podijeljeno na muške i ženske konkurencije, te na dvije kategorije u pojasevima (početnička kategorija za bijeli i plavi pojas te napredna kategorija za ljubičasti, smeđi i crni pojas.

Pobjednik ovog međunarodnog turnira bit će kvalificiran na prestižni Grand Slam turnir u Abu Dhabiju, koji je jedan od najveća četiri turnira godine. Organizatori će pobjedniku osigurati put i smještaj za važan turnir koji se održava na Bliskom Istoku.

A kad smo već kod Bliskog Istoka, važno je istaknuti i najveću zvijezdu koja će biti prisutna na osječkom jiu-jitsu festivalu. Riječ je o Aliju Monfaradiju, Bahreinskom jiu-jitsu borcu koji je svjetski prvak u svojoj težinskoj kategoriji.

- Tijekom prvog dana nam dolazi Ali iz Bahreina koji će održati seminar. On je prava azijska zvijezda, tamo ima nadimak "Beast from the middle east". Općenito se kod Arapa jiu-jitsu jako popularizirao, do te mjere da su i organizirali borbe i u kavezu, nešto na principu UFC-a. Naša dugoročna vizija i je da od toga napravimo pravi spektakl, da učinimo sve što je moguće za popularizaciju tog sporta.

Bit će ovo velik poticaj i za Osijek budući da će u ispunjenoj dvorani Jug 2 biti oko 2000 gledatelja. Osim toga, puno će to pomoći Osijeku s obzirom na to da će nekoliko stotina natjecatelja, ali i njihovih trenera i obitelji tijekom vikenda noćiti u osječkim hotelima i apartmanima te posjećivati znamenitosti, restorane i slično.

- Zasad radimo onoliko koliko možemo, koliko nam je financijski moguće. Mi kao klub jesmo u proračunu Grada Osijeka, ali godišnje kao klub dobijemo 570 eura u dva navrata. A samo prošle godine smo imali putovanja na natjecanja u Abu Dhabi dva puta, u Kazahstan, Francusku i Grčku. Borimo se, ali ide to u jednom lijepom smjeru. Većina toga je optimizam i naša dobra volja - poručio je Jovanović.

Ako ste za vikend u Osijeku te željni nekog sportskog spektakla, jiu-jitsu Tatami International Challenge je odlična prilika da posjetite i podržite jednu zdravu, lijepu i dobru priču u usponu.