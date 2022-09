Federer poslije velike tragedije postao najveći ikad: 'Četiri dana trijeznio sam se od alkohola'

Švicarac Roger Federer najavio je oproštaj poslije egzibicije na Rod Laver kupu, a cijene ulaznica za tu manifestaciju otišle su naglo gore. Spekulira se da će one najskuplje uz teren koštati i više od pola milijuna kuna.

Federer je svakako jedan od najuspješnijih tenisača svih vremena, elegancijom i sjajnim potezima oduševljavao je publiku, pogotovo u 'svom dvorištu' na svetoj travi Wimbledona. No, Roger ima i neke ključne trenutke u svom životu, a to je svakako prerana smrt svog trenera Australca Petera Cartera koji ga je praktički izgradio kao osobu i igrača.

Godinu dana prije nego što je 2003. osvojio Wimbledon, prvi Grand Slam naslov u karijeri, Carter je poginuo u prometnoj nesreći na safariju u južnoafričkom Johannesburgu. Nakon što je osvojio jubilarni 20. grand slam naslov, Federer se prisjetio pokojnog trenera:

- Nadam se da bi bio ponosan. Mislim da nije htio da uzalud potratim svoj talent. Odjednom sam se 'probudio' se kad je preminuo i počeo sam još više trenirati. Tek tada sam shvatio koliko je tenis nevažan u životu - kazao je Federer u suzama.

