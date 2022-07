Evo gdje gledati Đokovića u borbi protiv kontroverznog Australca koji igra meč života

Novaka Đokovića smo tamo očekivali, no potpuno iznenađenje priredio je Australac grčko-malajskih korijena, Nick Kyrgios koji je stigao do finala jednog od najprestižnijih turnira na svijetu, britanskog Wimbledona.

U meču koji neće početi prije 15 sati (po hrvatskom vremenu) na glavnom terenu nekad veliki rivali, a sada, čini se prijatelji igrat će za naslov.

Đoković (35) traži sedmi naslov, ujedno i četvrti uzastopni u All-England Clubu te 21. Grand Slam titulu. Osam godina mlađem Kyrgiosu, 40. tenisaču svijeta, ovo je meč života. Naime, Australac nikada nije došao dalje od četvrtfinala.

Nikada nije igrao ni polufinale na nekom od četiri najveća turnira, a sada je senzacionalno došao do finala. Doduše i zahvaljujući tome što se Rafael Nadal zbog ozljede povukao iz polufinalnog meča. Bez obzira na to, Kyrgios je ostvario grandiozan i potpuno neočekivani uspjeh. Naime, donedavno je govorio kako ozbiljno razmišlja o odlasku u mirovinu, a sada je najveći ekscentrik vrhunskog tenisa u finalu Wimbledona.

Sve obećava sjajan meč, a njega možete pogledati na Sport Klubu 1. Studijska emisija počinje u 14 sati, a sve analize i rezultate možete pratiti i na našem portalu.