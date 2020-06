Europski igrači u NBA odlaze premladi i tamo stagniraju

Kolonijalni status europskih košarkaških klubova u odnosu na NBA ligu nešto je što žalosti i Mirka Novosela (81), hrvatskog člana američke Košarkaške kuće slavnih u Springfieldu.

– Taj odnos nepovoljan je još od dana kada je NBA ušao u međunarodnu košarku, a dogodilo se to početkom 90-ih. Još od tada pa do danas, NBA liga gleda isključivo svoje interese, a ne interese košarke u cjelini. Kad je potpisan prvi ugovor između NBA lige i Fibe, tadašnji glavni tajnik Fibe Bora Stanković kazao mi je da je to kolonijalni ugovor koji je njemu bio postavljen na način “ili ovako ili nema ništa od suradnje”. Da bi imala NBA igrače na Olimpijskim igrama u Barceloni, Fiba je bila prisiljena potpisati taj neravnopravni ugovor.

Ako to i jest učinila tada, problem je u tome što ga Fiba do danas nije uspjela (nismo sigurni je li i pokušala) promijeniti.

– Ja nisam protivnik NBA košarke, ali mi strašno smeta što njihovi agenti, u suradnji s europskim agentima, odvlače europske igrače već s 19-20 godina. Prerano je to, a posebno za one koji najvažnije godine svog igračkog razvoja provode na klupi. Osim toga, i te odštete doista su simbolične, posebice kada imate igrača kakav je Luka Dončić. Pa on će uskoro biti igrač koji će vrijediti 100 milijuna dolara, a platili su ga 750.000 USD. To je doista nepravedno prema igraču, ali i prema klubu koji ga je stvorio. Takvo što za Europu kao proizvođača igrača vrlo je destimulativno, a greška je Fibe što takvo što i danas dopušta. A njoj bi uzor trebale biti Fifa i Uefa koje su stvar tako uredile da prigodom svakog transfera nogometaša koristi ima i njegov matični klub.

Za takvo stanje Novosel krivi i menadžere igrača.

– I europski menadžeri gledaju samo svoj privatni interes i nastoje čim prije prodati igrača i dignuti svoju menadžersku proviziju - rekao je Mirko Novosel.

