Euforija i u Rusiji i u Hrvatskoj: Već se kupuju avionske karte za polufinale

Htjeli ili ne htjeli, nogomet nikad nije bio baš do kraja najvažnija sporedna stvar, kako o njemu govori najpoznatija uzrečica. Pogotovo ne sada i ne u dvije zemlje koje su iz nedjeljnih okršaja izišle kao pobjednice. Za riječ sporedna više nema mjesta ni u Rusiji, ni u Hrvatskoj. Nogometna groznica zemlju domaćina trese od početka Svjetskog nogometnog prvenstva, a svakim danom, kako im je reprezentacija napredovala, navijača je bilo sve više pa sad utakmice, kažu naši sugovornici iz Moskve, gledaju i oni koji za nogomet inače nikad nisu marili.

O radosti koja je preksinoć preplavila Hrvatsku nakon pobjedničkog Rakitićeva jedanaesterca i općem nacionalnom slavlju svjedoče i užareni telefoni i zakrčeni e-mailovi u domaćim agencijama. Tko i ne bi na veliki sraz u subotu, kad će se ruski nogometaši susresti s vatrenima? Iako, crveno-bijele kockice već su uvelike u Rusiji. Na dosadašnjim je utakmicama bilo oko 25.000 hrvatskih navijača. Većinom, kako se procjenjuje, Hrvata iz dijaspore, a za susret u Sočiju našim će navijačima biti ponuđeno oko 2300 ulaznica.

[video: 25637 / ]

– Ovdje više nema nikoga tko ne zna čije su obilježje kockice. Vrte se posvuda, po ruskim televizijama, portalima... – otkriva Rajko Ružička, direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Moskvi.

Rusi masovno navijali za nas

– Nogomet u Rusiji sad prate i oni koji ga ne vole, a mogu vam reći da su dosad Rusi masovno navijali za nas. I to od početka. Recimo, bio sam na utakmici u Kalinjingradu. Pitao sam taksista za koga će navijati kad budu igrali Hrvatska i Nigerija. A on: “Pa za vas, naravno, jesmo li Slaveni ili ne?!” Vidim da je tako cijelo vrijeme i na stadionima. Za vrijeme naše utakmice s Danskom pljuštali su mi SMS-ovi. Dobio sam stotine poruka podrške i čestitki od ruskih prijatelja, novinara, poslovnih partnera... – kaže Ružička.

[video: 25638 / ]

Susret ruskih i hrvatskih nogometaša priželjkivao se pak s obje strane. Štoviše, ruski veleposlanik Anvar Azimov otkrio nam je prošli tjedan da, za slučaj takvog scenarija, radi na tome da se u Sočiju ponovno sretnu predsjednik Putin i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

– Bila bi to sjajna prilika za novi susret vaše predsjednice i predsjednika Putina, na tome radim. Za prošlog susreta na njega je ostavila sjajan dojam – izjavio nam je ruski veleposlanik.

Azimov je jučer pak dodao i kako je poziv predsjednika Putina našoj predsjednici na Svjetsko nogometno prvenstvo otvoren otprije. Zasad se zna da premijer Andrej Plenković namjerava u Soči. Hoće li putovati i predsjednica, znat će se ubrzo, kao, uostalom, i koliko će aviona iz Hrvatske poletjeti put Sočija. Neki se, poput čelnika Udruge hrvatskih putničkih agencija Tome Faina, spremaju za polufinale.

– Riskiram, kupio sam kartu pa što bude. Na redovitim linijama povratna se može dobiti po cijeni od 2500 do 5000 kuna – kaže Fain.

Zbog velikog interesa više je putničkih agencija jučer dan počelo planovima za dizanje čartera na dan utakmice Hrvatske i Rusije. No, većina je, isto tako, dan završila bez konačne odluke.

Teško dobiti avione

– Čartere smo imali za prve dvije utakmice kojima je u Rusiju otputovalo nešto manje od 200 građana. Nakon utakmice s Danskom zanimanje je toliko da bismo mogli dići i treći čarter, ali sad to košta toliko da ne bi prošlo na hrvatskom tržištu. Zakup čartera u Europi trenutačno je dvostruko skuplji nego inače. No nastavljamo tražiti jeftiniju varijantu – kaže Emina Marušić iz Kompasa. Slično kažu i u Atlasu, gdje potvrđuju veliku potražnju i da je teško doći do aviona te otkrivaju da za Soči planiraju jednodnevni aranžman. U Bantoursu, koji je čarterima na dosadašnje četiri utakmice hrvatske reprezentacije odveo više od 1100 navijača iz Hrvatske, za susret u Sočiju razmatraju opciju jednog velikog ili dva manja aviona.

– Zainteresiranih ima cijelo vrijeme, ali nakon pobjede nad Danskom broj upita jako se povećao. Prvi su e-mailom počeli stizati odmah noću, praktički čim je utakmica završila. Konačnu odluku hoće li to biti jedan ili dva aviona još nemamo, čekamo cijene aviona, a tek onda ćemo znati i cijene aranžmana – kaže direktor Bantoursa Pavle Marković.

Jednodnevna nogometna čarter-putovanja u Rusiju dosad su, inače, stajala oko 7000 kuna, otprilike koliko i jedan od jučer objavljenih aranžmana za Soči. Recimo, Elitetravel jednodnevno putovanje, koje uz let uključuje ručak u restoranu u Sočiju, transfer do stadiona u večernjim satima i povratak nakon utakmice nudi za 6150 kuna. Za aviopristojbe još treba nadoplatiti 800 kuna, a u ponudi imaju i ulaznice prve kategorije, po cijeni od 1700 kuna.

No, recimo i to da su proteklih dana neki putovali u Rusiju i na višednevna putovanja, s letovima unutar Rusije, razgledima, krstarenjem po Nevi i sl. za više od 37.000 kuna.