IZNIO PROGNOZU

Eddie Hearn sumnja da će Canelo riskirati revanš s Crawfordom bez obziran što je na stolu velik novac

Eddie Hearn File Photo
Bradley Collyer/PA Images/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
11.10.2025.
u 23:45

Borac iz Guadalajare (63-3-2, 39 KO) još se nije izjasnio protiv koga se želi boriti u ostale dvije borbe koje ima u svom ugovoru s Turkijem Alalshikhom.

Boksački promotor Eddie Hearn smatra kako nije dobra ideja da se Canelo Alvarez ponovno bori protiv Terencea Crawforda nakon što je prije mjesec dana meksička ikona izgubila na velikoj priredbi u Las Vegasu.

Vlasnik Matchroom promocije ističe kako se uzvratni meč ne bi mnogo razlikovao od prve borbe, a Crawford (42-0, 31 KO) bi još jednom pobijedio Canela, piše Croring.

Ponovna borba s Crawfordom donijela bi mu veliku isplatu, ali već ima ogromno bogatstvo koje je procijenjeno na 300 milijuna dolara i ne treba mu dodatni novac ako to znači da bi mogao ponovno izgubiti.

Ponovna borba s Crawfordom donijela bi mu veliku isplatu, ali već ima ogromno bogatstvo koje je procijenjeno na 300 milijuna dolara i ne treba mu dodatni novac ako to znači da bi mogao ponovno izgubiti.

– Vjerujem da u ugovoru postoji nekakva klauzula o revanšu, jer Canelo ne ulazi u borbu bez neke vrste formulacije za uzvratni meč – rekao je Eddie Hearn za Fight Hub TV o potencijalnoj jednoj borbi između Canela i Crawforda.

Alvarez je oduvijek bio proračunat sa svim svojim protivnicima. Ima ponosa i odlučio se ne boriti protiv Davida Benavideza ili tražiti revanš nakon poraza od Dmitrija Bivola.

I stoga je vrlo malo vjerojatno da će se Canelo ponovno boriti protiv Terencea, premda bi taj uzvratni meč donio novu veliku zaradu.

– Njegov sljedeći protivnik neće biti Terence Crawford. Ima pogrešan stil za njega, a Canelo je to znao – istaknuo je Eddie Hearn.

Novac koji je Turki Alalshikh ponudio Canelu za borbu protiv Crawforda vjerojatno je jedini razlog zašto je pristao na taj meč.

Znao je u što se upušta, a 150 milijuna dolara je to učinilo vrijednim truda. Čini se da Turki nije željan organizirati drugu borbu.

Saudijski boksački moćnik mora znati da meč nije ispunio očekivanja fanova, a nastup Alvareza i Crawforda nije bio vrijedan 200 milijuna dolara.

Najveći razlog zašto Turki možda ne bi želio organizirati drugu borbu je taj što je broj gledatelja na Netflixu bio previše malen u usporedbi s dvobojem između Mikea Tysona i Jakea Paula.

Obračun između Canela i Crawforda je na Netflixu pratilo 41 milijun gledatelja, dok je dvoboj između Tysona i Paula privukao 108 milijuna gledatelja.

Mnogi analitičari vjeruju kako će i ekshibicijski meč Jakea Paula i Gervonte Davisa koji je zakazan 14. studenog postići veće brojke nego okršaj Canelo – Crawford.

– Canelo bi najveću zaradu imao u revanšu s Crawfordom, ali ne mislim da će to htjeti učiniti – podvukao je Eddie Hearn.
Boks Eddie Hearn

