Dvostruki svjetski doprvak Andrej Kedveš debitira u Gloryju

Uz prisutnost nekoliko tisuća hrvatskih navijača, u rotterdamskoj Ahoy Areni, večeras će se Antonio Plazibat boriti za naslov privremenog teškaškog prvaka Gloryja a s time i za status obveznog izazivača aktualnog prvaka Rica Verhoevena.

Još za vrijeme zagrebačke presice, na koju je došao i njegov protiv Tariq Osaro, Plazibat je izrazio zadovoljstvo što će se njegova borba održati u vrijeme završnice nogometne Lige nacija i što će članovi stožera vatrenih biti u prilici podržati ga. U dolazak Dalićevih izabranika ne vjerujemo, jer Plazibat neće izaći u ring prije 23 sata, ali bi izbornik sa svojim stožerom mogao nazočiti ovoj borbi.

Nažalost, niti jedna hrvatska televizija ovu borbu nije otkupila pa će nju biti moguće gledati, uz plaćanje (10 eura), na web stranici GLORYFights.com. No, zato će borbu Andreja Kedveša (18-4, 7 KO), također hrvatskog kikboksača, biti moguće gledati besplatno i to na Gloryjevu You Tube kanalu. Taj dio programa počinje u 18.30 a protivnik hrvatskom borcu (69,5 kg) bit će Britanac Mareks Pelcis (69,2 kg). Obojici će to biti debi u Gloryju i prilika za "kupnju" ulaznice za povjerenje ove ugledne organizacije.

Premda je 26-godišnji Đakovčanin dvostruki svjetski doprvak u amaterskoj konkurenciji, a ima i 18 pobjeda u 22 profesionalna nastupa, Andrej široj sportskoj javnosti nije poznat. A ovo je doista dobra prilika da ga upoznamo na pozornici najveće kikboksačke organizacije na svijetu.