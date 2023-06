Hrvatska gimnastičarka osvojila je 16. zlato: 'Naslov mi puno znači. Spremna sam za svjetski kup'

U osječkoj dvorani Gradski vrt u organizaciji Gimnastičkog društva Osijek-Žito apsolutnim programom gimnastičarki počelo je Prvenstvo Hrvatske.Tijana Korent (GK Nedelišće), koja je prošlog vikenda na Svjetskom kupu u Varni osvojila zlato na preskoku, danas je čak 16. put osvojila naslov seniorske prvakinje Hrvatske. Treći put u nizu u Osijeku je prvakinja na preskoku. Srebrna je Nika Kukuljan Frleta (Rijeka), a brončana Luna Sakač (Marijan Zadravec Macan).

Priprema za Svjetski kup

– 16 seniorskih zlata zvuči puno, ali ne osjećam se tako "staro". Uvijek mi je drago nastupiti na Prvenstvu Hrvatske, taj naslov puno mi znači. I meni i mom klubu. Uvijek mi je drago donijeti doma još jednu medalju. Nije mi bio problem nakon Varne doći na PH. Osjećam se dovoljno spremno da to odradim, a za mene je natjecanje – natjecanje. Nisam do sada radila prevelike razlike između natjecanja jer svaki put, kamo god dođem, cilj mi je odraditi svoje skokove, bilo to na PH, Svjetskom kupu ili Svjetskom prvenstvu. Ovo mi je dobar način da isprobam skokove, a pogotovo sada kada nas u istoj dvorani već sljedećeg tjedna čeka Svjetski kup. Bit će mi to treći vikend zaredom da natječem, nadam se da ću ponovno biti dobra – rekla je 34-godišnja Tijana nakon nastupa.

Tina Zelčić (ZTD Hrvatski sokol) koja je iz Varne donijela svoju prvu medalju na turnirima Svjetskog kupa, drugi put je postala seniorska prvakinja Hrvatske na gredi. Srebrna je Kukuljan Frleta, a brončana Ružić iz GK Nedelišće.

– Ovo mi je bila priprema za Svjetski kup u Osijeku. Nadam se da ću ovakvu izvedbu ponoviti i sljedećeg tjedna i ući u finale. To mi je velika želja. Željela bih doživjeti tu sjajnu atmosferu finala pred osječkom publikom – poželjela je Tina Zelčić.

Sara Šulekić iz ZTD Hrvatskog sokola prvakinja je na dvovisinskim ručama, ispred Kukuljan Frlete i Magdalene Jurine iz GK Dubrave. Nika Kukuljan Frleta, uz tri srebra, gimnastičkom klubu Rijeka donijela je naslov prvakinje na parteru, a i srebro ide u isti klub zahvaljujući Emi Matoščević. Brončana je Tina Zelčić.

Dominantna Gašparin

U juniorskoj konkurenciji Mila Prpić trostruka je prvakinja nakon što je slavila na preskoku, gredi i tlu, dok je njezina klupska kolegica Sofia Mešter zlatna na dvovisinskim ručama. Tri naslova u mlađejuniorskoj konkurenciji osvojila je Mia Gašparin iz GK Dubrava. Pozlatila je preskok, gredu i tlo, a još jedna gimnastičarka istog kluba, Elena Chen, prvakinja je Hrvatske na dvovisinskim ručama. U Split odlaze tri zlata u kadetskoj konkurenciji. Gimnastičarka AGK Stellae Lotta Kalinski prvakinja je na preskoku, dvovisinskim ručama i gredi, dok je na tlu bila prva Dora Žuljević iz GK Gimko.