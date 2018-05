Dva milijuna dolara odbojkaškom Jordanu

Odbojkaši kazanjskog Zenita osvojili su čevrti put uzastopno naslov europskog klupskog prvaka. Šesti ukupno. Na vrhuncu sezone u kojoj nisu izgubili nijednu utakmicu, prepustivši samo tri seta, zenitaši su naslov obranili na nikad dramatičniji način. I to na svom parketu, na užas navijača naviknutih na poigravanje sa suparnicima. Nakon dva i pol sata igre i pravog trilera, bilo je 17:15 u petom setu.

Gubi li Zenit primat?

Gubili su domaćini Final Foura od odlične Cucine Lube Civitanove s 1:2, a vrlo je malo nedostajalo da petog seta i ne bude. No, tada je stvar u svoje ruke uzeo (po)najbolji odbojkaš svijeta, 24-godišnji Kubanac Wilfredo Leon (201 cm). Igra sudbine htjela je da baš “kralj lavova” (leon je na španjolskom lav, nap. a.) zabije smeč za 16. poen i da nakon toga dođe na servis, koji je, u svom stilu, pretvorio u as za veliko slavlje suigrača i Zenitovih navijača.

Bio je to posljednji bod koji je taj spektakularni igrač osvojio za Zenit nakon četiri godine igranja za klub iz glavnog grada ruske autonomne republike Tatarstana. Kakav završetak jednog poglavlja karijere čijoj se velični ne nazire kraj! Točka na i u 199. predstavi za taj klub. Spektakularan poen za naslov prvaka Europe. Uza srcedrapajući oproštaj od publike.

Sigurno ćete se zapitati zašto odlazi iz kluba u kojem ga jako dobro plaćaju? Vjerojatno zato što je Talijanima, poglavito Perugii, dozlogrdilo da bude “žrtva” kluba koji preko svoje tvrtke kćeri sponzorira najveća ruska plinska kompanija Gazprom, inače u vlasništvu ruske vlade.

S 1,4 milijuna USD, Leon je i dosad bio najbolje plaćeni odbojkaš svijeta, a bit će to i nadalje jer, po jednom izvoru, Talijani će ga plaćati 300.000 USD više, a po drugom čak i dva milijuna USD po sezoni. S obzirom na to da je sa Zenitom četiri puta uzastopno osvojio naslov prvaka, Talijani su uvjereni da će s odbojkaškim Michaelom Jordanom sada oni biti dominantni na europskoj klupskoj sceni.

Ako je već tako, zašto Rusi nisu povećali svoju ponudu i zadržali “letećeg” Kubanca? Gazpromu to ne bi trebao biti neki problem.

Košarkaši puno bogatiji

– Zato što bi onda i neki drugi važni igrači, s pravom, tražili povišenje plaća, a Amerikanac Matt Anderson igra za 850.000 USD, a MVP Final Foura Maksim Mihajlov za 715.000 USD. A čelnici kluba žele da Zenit ostane združena obitelj, što Perugia sigurno neće biti. Doduše, netko bi mogao reći da mi nismo svjesni koga smo imali u klubu, najboljeg igrača svijeta, no tako vam je to. Toga u punom smislu postanate svjesni tek kada počne igrati za nekoga drugog – objasnio nam je situaciju Jevgenij Jevnovič, novinar jedinog ruskog sportskog televizijskog kanala Match TV.

Po riječima ruskoga novinara, Zenit je klub s možda i najvećim proračunom u odbojkaškoj Europi, no to nije ni blizu novcu kojim raspolažu najbogatiji ruski košarkaški klubovi CSKA, Himki i Lokomotiv, ali jest slično koliko za igrače ima košarkaški klub iz Kazanja Unics, trenutačno druga momčad većinski ruske regionalne VTB lige.

Inače, Odbojkaški klub Zenit prilično je mlad. Osnovan je tek 2000. godine, i to odlukom tatarstanskog Ministarstva unutarnjih poslova i Gradske uprave Kazanja. S obzirom na svoje političke korijene, ambicije su rasle brzinom ambicija političara pa je vrlo brzo odlučeno da klub mora imati što je moguće boljeg stručnjaka. Stoga je još 2008. doveden Vladimir Alekno (52), koji se u međuvremenu profilirao u jednog od najboljih, ako ne i najboljeg, odbojkaških trenera na svijetu. Naime, Alekno je s ruskom reprezentacijom u Londonu 2012. bio olimpijski pobjednik, a u Riju je osvojio brončanu medalju.

Wilfredo Leon je pak prebjeg s Kube za čiju je seniorsku reprezentaciju debitirao sa samo 14 godina i 10 mjeseci. Sa 17 je pak bio kapetan kubanske reprezentacije koja je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu (2010.), no uskoro će igrati za reprezentaciju Poljske.

I prije no što se oženio svojom djevojkom, Poljakinjom Malgorzatom s kojom sad već ima i dijete, Leon je 2015. dobio poljsko državljanstvo zahvaljujući svom poljskom menadžeru Andrzeju Grzybu.

Neposredno po svršetku ovog Final Foura, Alekno i Leon srdačno su se rastali jer zajedno su četiri puta bili europskim klupskim prvacima. No, već sljedeće godine mogli bi biti ljuti rivali i to već na Prvenstvu Europe, a možda već i u Svjetskoj ligi jer Alekno je i dalje ruski izbornik. Nažalost po Poljake, ovog rujna na Svjetskom prvenstvu Leon za Poljake neće moći nastupati. Zanimljivo je da su u Poljskoj prilično podijeljena mišljenja oko Leonova igranja za njihovu reprezentaciju. No, takva se klasa ne propušta.