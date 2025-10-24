Dubrovnik ponovno središte svjetske trail scene

U petak, 24. listopada, održana je tiskovna konferencija kojom je i službeno najavljen povratak Dubrovnik Spartan Trail utrke 2025 koja je postala prepoznatljiv dio jesenskog sportskog kalendara Dubrovnika. Treće izdanje održat će se 24. i 25. listopada te donosi rekordan broj prijava - gotovo 600 natjecatelja iz 22 države svijeta. Među prijavljenima ističe se i deset hrvatskih trail reprezentativki i reprezentativaca što potvrđuje sve veći ugled utrke i među vrhunskim trkačima.

Na konferenciji su sudjelovali Velibor Puzović, zamjenik gradonačelnika Grada Dubrovnika, Miroslav Drašković, direktor Turističke zajednice Grada Dubrovnika, Alen Bošković, direktor utrke Dubrovnik Spartan Trail, Andrej Vištica, pobjednik prošlogodišnje utrke, te Ivan Zrinušić, voditelj projekata Spartan Hrvatska. U dvorani se osjećao ponos zbog svega što je utrka u ove tri godine postala. Taj je trenutak najbolje sažeo zamjenik gradonačelnika Velibor Puzović koji je istaknuo:

“Ovaj događaj nije samo sportska manifestacija, već i važan dio naše strategije razvoja sporta i produljenja turističke sezone. Grad Dubrovnik sustavno ulaže u sportsku infrastrukturu i aktivno gradi imidž destinacije koja živi tijekom cijele godine. Uvjeren sam da će i ovogodišnje izdanje Spartan Trail utrke dodatno potvrditi tu snagu i posebnu energiju našeg Grada. Posebno želim zahvaliti našim sugrađankama i sugrađanima, kao i brojnim volonterima čija će podrška i gostoprimstvo i ove godine biti važan dio uspjeha utrke.“

Subota donosi vrhunac događanja

U subotu 25. listopada, trkači će na tri staze različitih duljina i zahtjevnosti odmjeriti snagu, izdržljivost i volju. Iako su staze relativno nove, već su stekle prepoznatljivost u trail zajednici što potvrđuju i brojke. Sudionika na najdužoj dionici ove je godine dvostruko više nego lani. Najviše prijava stiglo je za 21 km, dok su se lokalni entuzijasti najčešće odlučili za 10 km.

Utrka 50K, najduža staza utrke, počinje u 6:30 sa stare željezničke stanice u Mihanićima, mjestu koje će tog jutra oživjeti uz prve korake trkača. Trasa slijedi povijesnu rutu Ćire i vodi kroz krajolik koji u potpunosti otkriva duh juga; suhozide, kamene puteljke te izmjenu planinskog zraka i mirisa mora. Prolazi podno Sniježnice i preko Malaštice, dok uspon na Ilijin vrh (1234 m) predstavlja jedan od najzahtjevnijih dijelova utrke. Kako se staza uzdiže, otvaraju se impresivni vidici prema Konavlima i obali, a taj prizor daje snagu za završni uspon na Srđ, odakle se Dubrovnik vidi u punoj veličini kao simbol cilja i truda uloženog u svaki metar staze.

Utrka 21K počinje u 9:30 u Mlinima, a trkače vodi od mora prema zaleđu, kroz dinamične, ali slikovite dionice. Uspon na Malašticu pruža jedinstvenu perspektivu Jadrana i okolnih otoka, dok završni uspon na Srđ označava kraj rute uz osmijehe koji govore više od bilo kojeg rezultata.

Utrka 10K starta u 16:00 iz Šumeta i vodi trasom starog dubrovačkog vodovoda iz 13. stoljeća, kroz mirne šumske puteve i zelene predjele iznad grada. Namijenjena onima koji još nemaju mnogo iskustva u trailu, savršen je izbor za sve koji žele osjetiti duh Spartan Traila. Završetak utrke smješten je na Srđu pored Tvrđave Imperijal, simbola dubrovačke snage i obrane u Domovinskom ratu koja danas ponovno živi kroz energiju trkača i navijača.

Raznoliki tereni juga, uz jedinstvenu kombinaciju mora i planina, čine Dubrovnik savršenim mjestom za ovakav tip sportskih događanja. Upravo tu povezanost prirode, sporta i ljudi istaknuo je i Miroslav Drašković, direktor Turističke zajednice Grada Dubrovnika: „Znamo koliko je Spartan Trail, kao serija događaja, važna i poznata u svijetu, a upravo su predsezona i podsezona, kada nam to vremenski uvjeti dopuštaju, savršen period za organizaciju ovakvih događaja. Dolazak Spartana u Dubrovnik to i potvrđuje i dodatno pozicionira Grad kao prepoznatljivo odredište na svjetskoj karti sportskog turizma.”

Najjača konkurencija do sada

Ovogodišnje izdanje spaja najbolje od hrvatske trail scene s međunarodnim imenima koja jamče napetost do samog kraja te vrhunski sportski doživljaj.

U muškoj konkurenciji očekuje se iznimno zanimljiva borba jer dolazi trojac s prošlogodišnjeg postolja - Daniel Krstulović Opara, Josip Meštrić i Marin Mandekić. Na startu će biti i Eric Stipić, najmlađi član hrvatske trail reprezentacije i osvajač drugog najboljeg rezultata na svjetskom prvenstvu, kao i Pavle Kruljac, poznat po svojoj ustrajnosti i natjecateljskom duhu. Među onima koji bi mogli iznenaditi nalazi se i Marijan Butorac, član skyrunning ekipe koji svojim brzim tempom i tehničkom preciznošću može ozbiljno zaprijetiti vodećima.

Kod žena, utrka na 50K donosi dvoboj iskustva i trenutačne forme. Tu su Ivana Širić, prošlogodišnja osvajačica postolja, te Maja Urban i Martina Pattiera, obje dobro upoznate s izazovima dubrovačke staze i ove godine dolaze još spremnije. Među favoritkinjama je i Lana Ostojić, aktualna državna prvakinja u dugom trailu, te Petra Kulić koja pokazuje fenomenalnu formu na kratkim stazama.

Prva dječja trail utrka na dubrovačkom području

Tamo gdje drugi završavaju, najmlađi tek počinju. U subotu, na tvrđavi Imperijal održat će se prva organizirana dječja utrka, dionica duga 570 metara, potpuno besplatna za sve sudionike. Počinje u 11:30, a odaziv djece nadmašio je sva očekivanja. Interes je bio očekivano velik pa su se prijave se popunile i prije službenog zatvaranja. Ovaj događaj predstavlja važan korak u poticanju sportskog duha i ljubavi prema kretanju od najranije dobi, stvarajući temelje za buduće generacije trkača.

"Dubrovnik Spartan Trail svake godine sve snažnije povezuje lokalnu zajednicu i sport. Ove godine to je posebno vidljivo na 10K utrci, gdje bilježimo veliko povećanje broja domaćih sudionika. Moram izraziti zadovoljstvo činjenicom da trail napokon prolazi našim omiljenim stazama kod Štreke i starog vodovoda, a koji se kasnije nadovezuje na Nuncijatu i tvrđavu Imperijal čime smo uspjeli osigurati svim natjecateljima jedinstveno iskustvo trčanja kroz povijest i prirodu. Posebno me raduje dječja utrka u kojoj sudjeluje čak 140 dubrovačke djece – mališani će imati priliku doći s pratnjom žičarom na Srđ, obići Muzej Domovinskog rata, a onda i doživjeti pravi sportski spektakl kakav Dubrovnik Spartan Trail uistinu jest. Ovime spajamo lokalnu zajednicu, svjetski brend Spartan i Grad Dubrovnik kao primjer izvrsnosti u organizaciji sportskih događaja.", ističe Alen Bošković, direktor utrke Dubrovnik Spartan Trail.

Trči, osvoji i doživi Dubrovnik



Po završetku utrka, Dubrovnik trkačima daruje iskustvo koje se ne mjeri s vremenom ni kilometrima. Vožnja žičarom koja spaja Dubrovnik sa Srđem, posjet gradskim muzejima i šetnja po UNESCO zaštićenim zidinama pretvara kraj utrke u susret s gradom koji još jednom potvrđuje zašto nosi naziv “biser Jadrana”. Ipak, ono na što se Hrvatska s pravom može ponositi jest činjenica da grad, sinonim za ljepotu i povijest, sada piše novo poglavlje. I to ono sportsko. U partnerstvu sa svjetski poznatim brendom Spartan, Dubrovnik se sve snažnije pozicionira kao potvrđena hit sportska destinacija.