Dramatično u Buenos Airesu, Argentinci traže pravdu za svoju legendu: "Ubili su ga!"

Argentinci su u srijedu izašli na ulice Buenos Airesa zahtijevajući pravdu za Diega Maradonu, nakon što istraga o uzroku njegove smrti još nije dala nikakve odgovore.

"Nije umro, ubili su ga," poručili su s prosvjeda ispred Obeliska u Buenos Airesu gdje su njegovi navijači mahali zastavama i pjevali pjesme u znak poštovanja prema "malom zelenom".

A fan of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona uses a cell phone next to tribute banners during a protest to demand justice after the death of the idol, at the Buenos Aires' Obelisk, Argentina March 10, 2021.

Na skupu su bile i bivša Maradonina supruga Claudia Villafane i dvije njegove kćeri, Dalma i Gianinna. "Pravda za Diega", "Želimo suđenje i kažnjavanje krivih," bili su neki od transparenata.

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, koji u Argentini ima gotovo božanski status unatoč dugim borbama s ovisnošću o drogama i alkoholu, umro je 25. studenog prošle godine.

Kao službeni uzrok još uvijek stoji zatajenje srca, ali istraga koja bi to trebala potvrditi ili opovrgnuti i dalje traje. Njegova obitelj vjeruje da je preminuo zbog loše brige doktora i njegovih pomoćnika.

Fans of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona attend a protest to demand justice after the death of the idol, at the Buenos Aires' Obelisk, Argentina March 10, 2021.

Uzrok Maradonine smrti istražuje tužiteljstvo San Isidra, a trenutno je optuženo sedam osoba. Prema pisanju argentinskih medija pod istagom su njegov doktor Leopoldo Luque, psiholog Carlos Diaz koji je imao terapije s Maradonom prije smrti, te medicinske sestre Dahiana Gisela Madrid i Ricardo Almiron...

Maradona je bio jedan od najboljih nogometaša u povijesti. Svoju je karijeru započeo 1976. godine u Argentinos Juniorsima. U karijeri je igrao Boca Juniorse, Barcelonu, Napoli, Sevillu i Newell's Old Boyse, a karijeru je završio 1997. godine u dresu Boca Juniorsa. U dresu Napolija je osvojio dva naslova prvaka Italije, Kup Uefa, talijanski Kup i Superkup. U nogometnom ludom Napulju nogometni genij je baš kao i u domovini, postao poput božanstva.

Za reprezentaciju Argentine je upisao 91 nastup i zabio 34 gola, a "Gauče" je predvodio do naslova svjetskog prvaka 1986. godine.

Trenersku karijeru je započeo u Textil Mandiyu, zatim je kratko vodio Racing Club, a od 2008. do 2010. i reprezentaciju Argentine. Trenirao je i Al-Wasl, Deportivo Riestru, Fujairah, Dorados de Sinaloa, a posljednji klub koji je vodio bila je Gimnasia de La Plate.

Dalma Maradona, daughter of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, attends a protest to demand justice after the death of the idol, at the Buenos Aires' Obelisk, in Argentina March 10, 2021.