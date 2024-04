Dramatičan apel nekoć velike zvijezde: 'Znam da neću još dugo živjeti, potrebna mi je pomoć'

Prije kakvih petnaestak godina Nate Robinson bio je prava NBA-zvijezda. Dok je igrao za New York Knickse u tri je navrata, 2006., 2009. i 2010. godine bio pobjednik All-star natjecanja u zakucavanjima. Ne bi to bila neka luda vijest tada, da Robinson nije visok svega 175 centimetara. Nakon pet godina u Knicksima, u sljedećih će pet godina promijeniti čak sedam NBA-momčadi. A onda su ga snašli zdravstveni problemi zbog kojih je morao prestati igrati ozbiljnu košarku. Karijeru je završio 2018. godine u Venezueli.

Robinson je u potresnom intervjuu za britanski Daily Mail ispričao da ga najvjerojatnije čeka smrt ne dogodi li se hitna operacija bubrega. Naime, prije dvije godine objavio je da mu bubreg otkazuje. Već četiri godine bezuspješno traga za novim bubregom, a sada je izjavio:

