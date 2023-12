Dragutin Kamenski kandidat za predsjednika Dinama

Gost Večernji TV-a bio je novinar i publicist Andrej Maksimović, koji nakon uspješnice "Sinovi" sada priprema novu knjigu naziva "393". Cijeli intervju možete pogledati OVDJE.

O čemu će biti riječ u knjizi?

– Knjiga će izaći krajem ožujka, nakon Dinamove skupštine, a tada će biti točno 393 dana otkako sam se uključio u zbivanja u Dinamu . Naime, početkom veljače, nakon izborne skupštine Hrvatskog odbojkaškog saveza, sjedili smo Frane Žanić, Mario Kapulica i ja, i tada me Kapulica zamolio mogu li se priključit Frani Žaniću da pomogne Dariju Šimiću da na ispravan način uđu u Dinamo. Jedna od prvih stvari bila je to da sam kontaktirao Mladena Vedriša. Rekao je da se za 45 minuta nađemo u Sheratonu, on, ja i Žanić, te smo ga zamolili da pomogne Šimiću jer je ulazak njega u klub kao navijačkog predstavnika jedini način da bude kvoruma – rekao je Maksimović te dodao:

– Vedriš se posljednjih mjeseci spominje kao potencijalni Barišićev nasljednik na mjestu predsjednika, a sad ću vam otkriti da je tada pitao Vedriša želi li on biti predsjednik Dinama. Otklonio je to i rekao da Mirko Barišić zaslužuje prevesti brod na pravu stranu. Žanić je u idući sastanak uključio i Franju Gregurića, koji je rekao da mu je izuzetno drago što je upoznao Šimića i da on ima veliku budućnost u Upravi kluba. Ta je rečenica možda bila i kobna za Darija Šimića jer ga je impresionirala. On se defokusirao, počeo je osluškivati što kažu društvo i politika, i na kraju je postao žrtva tih odnosa. Nadam se da je Šimić sad našao svoj mir, a kada bih ocjenjivao njegov mandat, ocijenio bih ga ipak negativno jer je izgubljeno mnogo vremena. Možda nije trebao ući kad se nije dogovorio, ali to tada nitko nije mogao znati.

No, Šimić je bio frontmen tih promjena, jedan od najzaslužnijih za ulazak navijača i demokratizacije u klub.

– Jedna od stvari na kojima je Šimić inzistirao već na tim prvim sastancima jest da neki predstavnici navijača uđu u Upravu i Izvršni odbor. I zbog toga je već na tim prvim sastancima došlo do sukoba, pa je Šimić dva dana prije ožujske skupštine htio odustati od svega. A možda je i taj sukob utjecao na kasnije odnose Šimića s ljudima iz kluba – rekao je Maksimović, pa naglasio:

– Navijači su napravili nezaustavljiv put prema demokratizaciji Dinama, i to već onog časa kad su uvjerili Barišića da Krešo Antolić mora otići.

Ovih dana svi se pitaju hoće li se Mirko Barišić ponovno kandidirati za predsjednika Dinama, kakav je vaš osjećaj?

– Mirko Barišić je generacija Stjepana Mesića i nažalost pokojnog Pere Zlatara. U monografiji Mirka Barišića s njim je razgovarao Ante Gavranović, i četiri stvari sam zapisao koje su karakteristične: da je njegov suputnik i suborac u mnogim stvarima bio Slavko Šajber. To je i razlog zašto se Barišić i Ćiro nikada nisu susreli u Dinamu. Druga je da Barišić ovdje govori potpuno legitimno o svojih 10 godina u Genexu. Treća stvar o kojoj se isto govorilo je – uhićenje tijekom Hrvatskog proljeća. On tu jasno kaže da je to bio dio jedne druge, duge istrage. Dakle, Franjo Gregurić je tada svojim vezama pomogao da status Barišića završi istragom, a ne uhićenjem. To je njihova poveznica, koja traje i do danas. Četvrta je to da je Mirko Barišić u dva navrata istaknuo da je lider u poslu onoliko jak koliko su jaki njegovi suradnici. Vjerujem da će se tako Barišić ponašati i na predstojećoj skupštini.

Djeluje kao da ima saznanja da se Barišić ipak neće kandidirati za novi mandat.

– Ja to pretpostavljam i očekujem, ali moram biti oprezan, sve je moguće u Dinamu, u to smo se puno puta uvjerili.

Kandidata za predsjednika imat će sigurno i navijači, no ipak će biti u podređenom položaju da izguraju svog čovjeka jer im za to u sadašnjem omjeru skupštinara 35:25 nedostaje šest ruku za većinu. Spominju se i još neka imena iz te struje koja ima većinu od 35 glasova.

– Već dugo se spominje ime Mladena Vedriša, u nekim medijima konstantno, od srpnja. Vedrišu se mora priznati da je izveo hrvatski nogomet iz beogradske čaršije. Ali, u ovim događanjima oko Dinama bio je nekonzistentan. Naime, bio je jako za to da se u klub vrati Krešo Antolić, i tu je došlo do razmimoilaženja sa mnom – kaže Maksimović, pa dodaje:

– Njegove riječi na zadnjoj skupštini daju naslutiti da ima ambicije. Kad je pitao imamo li plan B, to sam razumio kao – ja imam plan B, a to bi mogla biti udruga zagrebačkih klupskih perjanica i tu dolazimo do imena Zorana Gopca. On je jedna od najutjecajnijih osoba u sportu. Njegovi su mentori bili – Marijan Kostrenčić, a ostala dvojica su Mladen Vedriš i Davor Štern. To su ljudi koje Zoran Gobac posebno cijeni. Jako je teško povjerovati da se njih dvojica, Gobac i Vedriš, ne konzultiraju. Otkrit ću kako u knjizi "393" piše da je Gobac rekao Barišiću da se ne treba kandidirati. Odnosi između Gopca i Barišića datiraju iz bivše Jugoslavije jer su se obraćali istim subjektima i poduzećima…

Imam informacije da bi se za predsjednika mogao kandidirati Dragutin Kamenski, vlasnik građevinskoga giganta Kamgrada.

– Bilo bi licemjerno da demantiram tu informaciju kad je ona istinita. Dragutina Kamenskog znam dugo godina, a dva ili tri dana prije rujanske skupštine Žanić, Kamenski i još jedan zajedno smo sjedili cijelu nedjelju i raspravljali o situaciji u Dinamu. Kamenski nam je rekao da je na izričit zahtjev i molbu Mirka Barišića ušao u Izvršni odbor. Tamo je vrlo brzo imao sukob s gospodinom Hanželom upravo oko broja navijača koji trebaju ući u klub jer je Hanžel bio za to da se taj broj smanji. No, da sad ne ulazim u to, na jednom od sljedećih druženja s Kamenskim pitao sam ga: "Zašto ti ne bi bio predsjednik kluba u ovom kriznom vremenu?" On mi je na to odgovorio: "Ja previše poštujem gospodina Barišića da bih mu radio iza leđa. Mislim da je vrijeme da on ode, i da bude počasni predsjednik, ali ako on to ne želi, ja ga neću nagovarati da ode." No, mislim da je Kamenski idealno rješenje jer Dinamo je u krizi, dijeli se na ambicije i taštine. Kamenski ne predstavlja ekstremno rješenje, a kad bi vodio Dinamo kao poduzeće, sigurno bi imao tu kuražu da osobnim kredibilitetom postigne neke rezultate jer može razgovarati s domicilima banaka, a ne njihovim podružnicama. Rekao mi je: "Ja mislim da bih to mogao biti, ako se sve pokaže ozbiljnim, kandidirat ću se." Inače, gospodin Kamenski godinama baštini kulturu i sport, ključni je čovjek hrvatskog ragbija, bio je član HOO-a...

U slučaju da postane predsjednik, bi li Kamenski bio u sukobu interesa ako bi njegova tvrtka gradila novi stadion?

– On to sigurno sam najbolje zna, ja nisam toliko upućen, ali to bi sigurno bilo u fokusu javnosti.

Pred nama je superizborna sportska godina, predsjednika će birati Dinamo, Hajduk i HOO. A godina će biti zanimljiva i zbog velike borbe Dinama i Hajduka za naslov.

– Htio bih prije svega da Dinamo bude prvak Hrvatske. Mislim da je za stabilnost hrvatskog nogometa to bolje jer Dinamo je još uvijek lokomotiva i moramo gledati otkuda ćemo crpiti reprezentativce nakon smjene generacija. Ako Dinamo bude prvak, onda, kao što smo pričali – dopustit ću si slobodu da kažem da se taj naslov može zvati i naslovom Vlatke Peras, što ću objasniti u knjizi. Što se tiče izbora koje ste spomenuli, mislim da bi bilo najbolje da Mateša ostane na čelu HOO-a, da Kamenski postane predsjednik Dinama, a da Plenković ostane na čelu Vlade. Od svih izbora, najneizvjesnije će vjerojatno biti u Dinamu jer tko zna, možda među tih 60 ljudi koji će biti dio nove Skupštine sjedi neki drugi sposoban čovjek za kojeg ne znamo, a koji može odlično voditi Dinamo. I to je ta zasluga navijača, što su uveli demokratsko biranje predsjednika – zaključio je Maksimović.

