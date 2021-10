Dotaknuo dno, pogubio se u životu, a onda osvojio medalju

Nenad Sikora iz Vrbovca osvojio je sjajno drugo mjesto na međunarodnom natjecanju Arnold Classic Europa u body buildingu. Natjecao se u kategoriji do 85 kilograma. Riječ je o jednom od tri najveća natjecanja u ovom sportu u Europi, ne računajući europska prvenstva.

- Ovaj rezultat dao mi je dodatnu snagu, dodatnu motivaciju. Jer, prošle godine dotaknuo sam dno. Zbog pandemije moja teretana bila je zatvorena veći dio godine, umrla mi je baka, prekinuo sam s djevojkom. I na kraju sam se malo pogubio u životu. Bilo je to jedno teško razdoblje za mene i srećom uspio sam se izvući i ovim putem šaljem poruku svima koji su u sličnoj situaciji – nikad ne treba odustati – priča Nenad.

Prvi put se natjecao na prvenstvu Hrvatske u ovom sportu 2014. godine.



Nisam se uspio plasirati u finale i bio sam silno razočaran. Ostao sam bez trenera i za sljedeće prvenstvo počeo sam se sam pripremati. I osvojio sam prvo mjesto. I danas nemam trenera, nemam stručni tim iza sebe. Tek me savjetima pomaže Dario Stanković. To su više savjeti o prehrani jer još uvijek ne mogu prepoznati trenutak kada treba manje, kada više jesti uoči natjecanja. Tu je on da mi to regulira – istaknuo je Nenad.

Treniram svaki dan osim nedjelje i to dva do četiri puta dnevno. Većinu putovanja sam je morao financirati, a u posljednje vrijeme mu pomaže grad Vrbovec, pojavili su se i neki manji sponzori i sve je nekako postalo lakše.

- Čak sam dobio poziv za sudjelovanje na svjetskom prvenstvu – rekao je Nenad Sikora, član kluba Aero Fit iz Vrbovca.