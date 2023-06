Đokoviću publika zviždala, a on odgovorio pohvalama Alcarazu: 'Mnogo će puta osvojiti ovaj turnir'

Novak Đoković je u polufinalu Roland Garrosa pobijedio Carlosa Alcaraza čime dolazi u priliku za osvajanje 23. Grand Slam naslova protiv Caspera Ruuda ili Alexandera Zvereva. Ishod meča odredili su grčevi u nozi mladog Španjolca koji je nakon izjednačenog početka kroz prva dva seta, druga dva jedva odigrao i nije mogao parirati Đokoviću.

Problemi su počeli tijekom trećeg seta pri rezultatu 1:1. U trećem gemu Alcaraz se požalio na grčeve i predao ga jer usred igre nije imao pravo na medicinski time-out. Od tog trenutka Đoković je nizao gemove. Iza trećeg seta Španjolac je zatražio pauzu za WC. Nakon toga je nešto bolje igrao, no vidno oslabljen, uspio je dobiti tek je dan gem u posljednjem setu.

Publika nije dobro regirala na Đokovićevo slavljenje poena i breakova protiv oslabljenog protivnika. Zviždali su mu prilikom servisa i između gemova, no nije se dao omesti i priveo je meč kraju te pobijedio rezulatom 6:3, 5:7, 6:1 i 6:1.

Poslije meča ipak je malo vratio blagonaklonost publike pohvalivši igru Alcaraza i izrazivši svoje žaljenje što je ishod meča odredila ozljeda. Istaknuo je i Španjolčevu mladost te dodao kako će sigurno mnogo puta u budućnosti pobjeđivati na ovom i drugim turnirima.

"Žao mi je Carlosa. Na ovoj razini su grčevi i fizički problemi zadnja stvar koju želiš. Nadam se da će se brzo oporaviti. Rekao sam mu da je nevjerojatan igrač koji će u budućnosti sigurno mnogo puta osvojiti ovaj turnir. Zaslužuje podršku. Teško je, nije znao treba li predati meč ili završiti do kraja. Poštujem što je igrao do zadnjeg poena.

Obojica smo na kraju drugog seta bila na rubu. Meč je bio izjednačen, a onda se u trećem setu dogodila ozljeda. Nakon toga je meč bio drugačiji. Vidio sam da mu je teško. Nisam želio razmišljati što se događa s njim, već sam se fokusirao na sebe. Nadam se da će se brzo oporaviti", rekao je Đoković nakon meča.

