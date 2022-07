Đokovića nazivaju jugoslavenčinom i promotorom pseudoznanosti, no jedna stvar mora mu se priznati

Nakon osvajanja Wimbledona Novak Đoković uputio se u svoju već uobičajenu destinaciju za traženje unutrašnjeg mira, sreće i oporavka, u Visoko, u Bosni i Hercegovini. Novak je u Arheološkom parku Ravne 2, u blizini čuvenih piramida, otvorio nove teniske terene (s betonskom podlogom!) odigravši ekshibicijski meč protiv Aldina Šetkića, Aljaža Bedenea i Ivana Dodiga (oni su se izmjenjivali na terenu) u kojem je pobijedio sa 7:5. No, u dvoboju parova Dodig i Bedene nadjačali su Đokovića i Šetkića sa 7:6. A po nekoliko poena odigrao je Đoković i s dječacima iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Italije, koji su bili njegovi specijalni gosti. A nekima od njih dopustio je da glume trenere na njegovoj klupi. I sve to pred oko 2000 gledatelja i uz nazočnost brojnih uglednika.

Tango sa svjetskom prvakinjom

A nakon (opuštenog) tenisa, slijedila je još opuštenija večernja zabava, a u središnjem dijelu Novak je zaplesao tango sa svjetskom prvakinjom Sarajkom Valentinom Vavrom (kažu svjedoci da to i nije izgledalo tako loše), gost je bio i naš pjevač Goran Karan, a organizatori na čelu sa Semirom Osmanagićem, poduzetnikom i samozvanim istraživačem, iznenadili su Đokovića nastupom srpske pjevačice Milice Todorović koja je otpjevala njegovu omiljenu pjesmu – "Cesaricu" pokojnog Olivera Dragojevića. A zapjevao je, naravno, i sam Đoković...

– Ovo je raj na zemlji – ističe Đoković koji je već više puta posjetio brdo Visočicu, koje uistinu ima piramidalni oblik i zovu ga Bosanska piramida Sunca (uz to postoje i brda koja su dobili imena Piramida Mjeseca i piramida bosanskog zmaja), a u ožujku ove godine bio je i s cijelom obitelji, sa suprugom Jelenom, sinom Stefanom i kćeri Tarom. Prije toga je onamo doveo i svoje roditelje Srđana i Dijanu.

Đoković ističe da Visoko doživljava kao svoj "drugi dom", a domaćini su mu uzvratili posebnim priznanjem, proglasili su ga počasnim građaninom Visokoga.

– Novak je plasirao Visoko kao vrhunsku destinaciju. Hvala mu jer imamo goste iz cijelog svijeta – obrazložio je tu počast gradonačelnik Visokoga Mirza Ganić.

A Đoković je otkrio i čime su ga osvojile piramide, jasno uz gostoprimstvo Semira i ekipe.

– Što se tiče sportaša, ja ih pozivam da dođu ovdje na neko vrijeme, da provedu vrijeme u tunelima, koji su jako djelotvorni za povećanje kisika u plućima, a to izravno utječe na regeneraciju, što je nama sportašima jako bitno. Pogotovo u ovim elitnim sportovima u kojima sezona traje jako dugo, u kojima ste izloženi naporima... Piramide i pogotovo tuneli ispod piramida su prava stvar za to – uvjeren je Novak, koji je kao i njegova supruga, pobornik života "u suradnji s prirodom".

S prehranom je pogodio

Đoković tako ostaje dosljedan sebi. On je veliki vjernik, a opet voli piramide i jogu. Otvoren je za tzv. alternativne pokrete, ali je i kozmopolit, neki će reći "jugoslavenčina", što je vjerojatno uzrokovano i njegovim crnogorsko-hrvatskim podrijetlom. Mnogi će ga kritizirati zbog reklamiranja pseudoznanstvenih ideja (poput one da se emocijama može pročistiti zagađena voda), zbog suradnje sa samozvanim teniskim guruom Pepeom Imazom, zbog odbijanja da se cijepi protiv koronavirusa, ali će priznati da njegova dijetalna prehrana (najprije samo bezglutenska, a potom i veganska) ima smisla i da donosi rezultat.

Na kraju svega ostaje činjenica da je on iznimno uspješan čovjek, da je jedan od najboljih tenisača svijeta, ako ne i najbolji, i da unatoč brojnim teškoćama (deportiran je zimus iz Australije, u Wimbledonu je ostao bez 2000 bodova) i dalje može suvereno pobjeđivati i osvajati. A i rekorder je prema ostvarenoj zaradi: samo od turnira uprihodio je 158,996.253 dolara.

Želi biti i rekorder prema osvojenim Grand Slam naslovima (trenutačni poredak: Nadal 22, Đoković 21, Federer 20) i vjerojatno bi se rado okušao i na US Openu, ali ne po cijenu gaženja svog uvjerenja – ne želi se cijepiti i gotovo. I zato će, umjesto na američkom, tenis možda igrati na visočanskom betonu, ali on svejedno u svemu tome uživa i to (mu) je najvažnije.

