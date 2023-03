Đoković zbog cijepljenja neće nastupati na turniru u Miamiju, službeno se povukao

Novak Đoković, prvi tenisač svijeta, neće nastupati na mastersu u Miamiju, potvrđeno je u petak navečer. To bi mogao biti veći problem za srpskog sportaša, jer će, ako Carlos Alcaraz osvoji Indian Wells, Španjolac preuzeti tron na ATP ljestvici, a 35-godišnjak preseliti na drugo mjesto. Naime, Alcaraz bi u takvom scenariju skupio 7.420 bodova, dok bi Đoković ostao na 7.160.

Razlog za njegovo povlačenje je činjenica da nije cijepljen, a u SAD-u je i dalje na snazi pravilo da svaka osoba koja na takav način nije zaštićena od koronavirusa ne može u zemlju. S druge strane, Đoković bi se trebao naći na mastersu u Monte Carlu, s obzirom na to da njegovo ime organizatori naveli na popisu prijavljenih igrača.

Podsjetimo, Đoković zbog covid-potvrde nije nastupio na Australian Openu 2022. Stigao je na kontinent, ali su ga dugo držali u karanteni, da mu na kraju ne bi dopustili ulazak u zemlju i automatski ga diskvalificirali s turnira.

Ipak, vratio se ove godine, i to na najbolji mogući način. Osvojio je turnir po jubilarni deseti put nakon što je u finalu porazio Grka Stefanosa Tsitsipasa.

