Dobre vijesti za hrvatsku reprezentaciju: Na Davis Cupu nastupamo u najjačem sastavu

Hrvatski su se tenisači u veljači, riječkom pobjedom nad Austrijom s 3:1, plasirali u završnicu ovogodišnjeg Davisova kupa, a danas ćemo doznati i suparnike u skupini, na jednome od četiriju turnira koji su na rasporedu od 12. do 17. rujna. Završni Final Eight održat će se u Malagi od 21. do 26. studenoga.

Zbog toga će i današnji ždrijeb biti održan u Malagi (s početkom u 16 sati), a 16 reprezentacija, sudionica završne faze, podijeljeno je u četiri jakosne skupine. Hrvatska je u prvoj, što je velika stvar, jer to znači da ćemo u skupini izbjeći finaliste lanjskog izdanja, Kanadu (osvajača tog natjecanja u 2022.) i Australiju, te domaćina Španjolsku.

U drugoj jakosnoj skupini su Italija, Velika Britanija, Srbija i Nizozemska, u trećoj SAD, Švedska, Francuska i Češka, a u četvrtoj, najslabijoj, Republika Koreja, Čile, Švicarska i Finska. Dalje idu po dvije najbolje reprezentacije, a ždrijeb će biti napravljen nakon što se okonča natjecanje po skupinama.

I domaćini skupina bit će objavljeni danas, a zna se samo da će oni biti raspodijeljeni u četiri različite skupine.

Ždrijeb se može uživo pratiti na ITF-ovu YouTube-kanalu, kao i na mrežnoj stranici Davisova kupa (daviscup.com).

23.11.2022., Malaga - Jose Maria Martin Carpena Arena. Davis Cup by Rakuten, cetvrtfinale, Hrvatska - Spanjolska. Marin Cilic VS Pablo Carreno Busta Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je lani na završnom turniru u Malagi stigla do polufinala u kojem je tijesno poražena od Australije s 1:2 (u odlučujućem susretu parova Mektić i Pavić dobili su prvi set; nakon što je Ćorić dobio Kokkinakisa, a Čilić izgubio od De Minaura), ali može se reći da je jedna od najuspješnijih nacija posljednjih godina. Dva puta osvajali smo to natjecanje (2005. i 2018.), a još dva puta igrali smo u finalu (2016. i 2021.).

Kako sada stvari stoje, naša bi vrsta u završnici trebala nastupiti u najjačem sastavu, dakle s Bornom Ćorićem i Marinom Čilićem, koji se oporavlja od operacije koljena.