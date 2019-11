Dobre vijesti za hrvatske tenisače, ovo nam daje šansu protiv Rusa

Pripreme hrvatske reprezentacije za završni turnir Davis Cupa su se približile kraju, jer je u nedjelju u 11 sati rok za prijavu konačnog sastava s pet igračkih imena. Dan potom, u ponedjeljak u 16 sati, branitelj naslova odigrat će prvi susret u novom sustavu ovog natjecanja, u skupini B, a suparnik će biti Rusija.

U prvom meču sastat će se drugorangirani igrači, a nakon toga slijedi okršaj najboljih iz oba sastava. Poslije toga na redu je meč parova. Po svemu sudeći, u ruskom sastavu neće biti prvog reketa Daniila Medvedjeva, koji je, kažu posljednje informacije, zbog umora otkazao nastup. Tako su sada potencijalni suparnici Karen Hačanov, Andrej Rubljov i Jevgenij Donskoj.

“Pripreme za sada teku jako dobro. Svi smo dosta dobro izgledali na terenu posljednjih dana, čak i Borna Ćorić, koji je imao sitnih zdravstvenih problema. U petak i subotu je jako dobro trenirao”, kaže izbornik Franko Škugor.

“Svima nam uvjeti odgovaraju, nismo imali problema s tim i možemo biti zadovoljni. Nismo još odlučili koga ćemo prijaviti u sastav, večeras (subota, op.) ćemo sjesti i dogovoriti se. Sigurno je da jednu izmjenu moramo napraviti, jer Marin Čilić nije s nama, a moramo odlučiti i koji će par igrati. Važno je da smo svi dobro, uključujući Matu Pavića, koji je imao poteškoća s leđima posljednjih dana, no i on se osjeća bolje, pa se nadamo da će i on biti spreman za igru.”

Kako su naši igrači prihvatili novi sustav natjecanja?

“Dosta je promjena u odnosu na dosadašnji Davis Cup. Svima je to novo. Od prvog dana kad smo došli, u utorak, nismo imali nikakvih primjedbi i maksimalno su se potrudili da sve bude jasno. Organizacija je do sada bila odlična”, kaže Franko Škugor.