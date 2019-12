Dinamovci na kušnji protiv Dalmatinaca

Malonogometni turnir Kutija šibica ulazi u završnu fazu. Tradicionalno će se na Štefanje, 26. prosinca, igrati četvrtfinalni susreti glavnog turnira, ali i poluzavršnice ženskog i veteranskog turnira.

Atraktivan susret trebao bi biti onaj između Svadbenog salona Bagušić & Goodlife Fitness protiv momčadi Cvjetno poliklinika Milojević.

Prvu ekipu predvodi Igor Musa i sastavljena je od igrača velikog i malog nogometa iz Dalmacije i Hercegovine dok za Cvjetno poliklinika Milojević igraju dečki iz Futsal Dinama, te iskusni malonogometaši poput Jakova Grcića i Vedrana Matoševića.

Raspored – ženski turnir, polufinale: MC Plus Sveta Nedelja – Konoba Tomić Brač-beach bar Cool Split (14.30 sati), MNK Cvjetno poliklinika Milojević – SC Flegar (15.20); veteranski turnir – polufinale: Podstrana – KMN Meteorplast (16.10), Sava Sport Kick it like Nike – Senjak Hoteli (17); glavni turnir – četvrtfinale: CB Doberman – Oštrek gradnja i Hudek Trgotrans (18), Svadbeni salon Bagušić&Goodlife fitness – Cvjetno poliklinika Milojević (19), Restoran Dioniz-CBA 1 – Pizzeria Stari Zagreb – Borongaj lugovi (20), Bibeorn Maraska – Tupek Auto (21).