Dinamo organizira veliku proslavu na Trgu! Sve informacije na jednome mjestu

Dinamo u nedjelju 26. svibnja na Maksimiru igra utakmicu posljednjeg, 36. kola Hrvatske nogometne lige, protiv Rudeša. Utakmica je na rasporedu u 17.39, a nakon toga na stadionu Maksimir slijedio ceremonija dodjele pehara i medalja. Potom počinje velika proslava naslova na Trgu bana Josipa Jelačića.

Igrači će nakon press konferencija u otvorenom autobusu rutom Maksimirska - Vlaška ići putem glavnog zagrebačkog trga. "Navijačima preporučujemo da se na Trg zapute tramvajem br. 17 od okretišta Borongaj odakle se mogu povesti do stanice Trg žrtava fašizma, a zatim pješice nastaviti do Trga bana Jelačića. Opcija je i pješačka ruta kroz ulice Maksimirsku i Vlašku do Trga, što će ujedno biti i ruta kojom će putovati autobus s igračima Dinama", pišu iz Dinama.

VIDEO Ludnica na Maksimiru: Navijači dočekali igrače Dinama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U autobusu s igračima bit će live kamera, a svi će zbivanja u autobusu moći pratiti u izravnom prijenosu na YouTube kanalu kluba. Cestovni i tramvajski promet će na ruti kretanja autobusa s igračima biti obustavljen. Rutu kojom će se kretati autobus možete vidjeti OVDJE .

Zagrijavanje za veliko slavlje počet će već u popodnevnim satima. Po dolasku autobusa na Trg počet će velika proslova, a navijače će zabavljati poznata glazbena imena i drugi gosti. "Vjerujemo da ćemo tog dana na trgu ispisati novu stranicu Dinamove povijesti i zato svi koji u sebi imaju emociju prema našem klubu taj dan trebaju biti s nama na proslavi", piše u poruci s Maksimira.

Dinamo je posljednji put naslov na Trgu slavio još 2007. godine. "Obzirom da je iza nas jedna od najzahtjevnijih, ali i najslađih sezona za naš klub, pozivamo sve koji osjećaju i vole Dinamo da nam se pridruže na velikoj proslavi i da pokažemo koliku dinamovštinu nosimo u sebi, zajedno ovjekovječimo posebne uspjehe koje smo ispisali tijekom sezone 2023/24 i zaplavimo Trg! Zagreb je Dinamo – Dinamo je Zagreb! Svi na Trg - vidimo se u nedjelju", poručuju maksimirski plavi.

GALERIJA Modrić i Ćorluka na krovu, legende među navijačima... Sjećate se zadnje Dinamove fešte na Trgu?