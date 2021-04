Dinamo može do puno boljih rezultata, zašto se nepotrebno čeka?

Manchester City izgubio je 175 milijuna eura zbog pandemije koronavirusa, obavijestili su iz tog kluba pa ukazali na probleme s kojima se sportski kolektivi suočavaju u trenucima dok navijači ne mogu uživo na utakmice pa na taj način biti poticaj u svakom smislu.

Dinamo se pak "sramežljivo" bori protiv te pošasti prodajom memorabilija uoči povijesnih europskih utakmica dok Hajduk standardno prikuplja članarine mnogobrojnih članova. Ukratko, nogometni i sportski klubovi više manje čine sve što i inače, ali mogu bitno više.

Primjerice, eSports je u prošloj godini uprihodio 947,1 milijun američkih dolara i prognoze su da će u ovoj dosegnuti 1,08 milijardi dolara. Za pojmove nogometnih, NBA ili NFL klubova to je sitan novac, velikani u tim sportovima uprihode sami pola milijarde dolara do milijardu godišnje. No baš to i jest snaga na koju bi se morali aktivnije oslanjati, uz korištenje modernih alata, mentaliteta novih generacija, posebno sad u kriznim vremenima.

Upravo eSports u tom smislu jest odličan primjer, on ne živi od događaja uživo kao što živi od stvaranja "navijačke" baze online, putem prijenosa sadržaja na raznim platformama. On je besplatan, kao i najveći turniri u pojedinim videoigrama, ali fanovi se sami mogu pretplatiti i podržati scenu. Što čine u ogromnoj mjeri.

Tako nešto nogometni klubovi prakticiraju sa svojim navijačima kroz prodaju memorabilija, dresova ili članskih paketa, no može se bez problema otići korak dalje i dodatno profitirati jer svaka čast za eSports, ali "pravi" sport uživa daleko veću odanost i samim time veće mogućnosti za ubiranje prihoda na razne strane. Osim te koja diže u nebesa eSports, koji je na svim razinama prepoznao i iskoristio čari modernog vremena.

Naime, Dinamove utakmice (u Europi) gleda manji broj ljudi od onog koji bi mogao zbog njihove (ne)dostupnosti. Umjesto forsiranja pretplatničkih modela s određenim pružateljima TV i internet usluga, mudrije bi se bilo okrenuti plaćanju po pregledu (PPV). Taj model bi omogućio korisniku (navijaču) za određenu svotu novca pogledati utakmicu koju želi bez da se obvezuje na najčešće dvogodišnje ugovore.

Vremena su se promijenila, ljudi imaju poveći izbor sadržaja koji mogu direktno konzumirati kad i kako žele. Uz to, s krizom pomno biraju kojeg se luksuza odricati i dodatni sportski paketi u kompliciranim i raličitim TV paketima koji se nalaze na tržištu, prvi dožive udarac.

Dovoljno je sve staviti "na papir". Ako jedan UFC može prodati oko dva milijuna PPV-a i zaraditi između 50-70 milijuna dolara samo od toga u jednoj večeri, mogu i sportski klubovi na silnim utakmicama koje imaju kroz sezonu. Naravno, ne u kratkoročnom smislu jer prodavati jednu utakmicu za 60 do 70 dolara bilo bi pogubno. Doći ćemo i do toga zašto je tako.. Ali, prodavati je za pet do deset dolara bio bi pun pogodak.

Možemo samo nagađati koliko bi Dinamo zaradio s nakon utakmice s Villarrealom da su svi oni koji su se morali snalaziti na razne načine imali priliku pogledati utakmicu za nekoliko desetaka kuna iz svojih domova. Posebno sad kad zbog ograničenog radnog vremena ni kafići nisu bili opcija... Tako se pred većim brojem očiju stvara se dodatna euforija, koja svakako može generirati dodatne prihode. Pridodajte tome moguće popuste ukoliko je osoba član kluba, popuste u fan i web shopovima ako je osoba kupila PPV... Potencijal je ogroman.

Neki odavno idu u tom smjeru, ali rijetki su no moćni i organizirani na najvišim razinama. U prvom redu NBA, koji za samo dvadesetak kuna nudi kupnju paketa od tri utakmice i one se mogu iskoristiti kad god, po izboru korisnika. Daleko profitabilniji i po broju utakmica skromniji NFL nudi pakete za 60 dolara mjesečno, što uključuje sve utakmice nedjeljom. Manje popularni, ali utakmicama bogatiji NHL nudi mjesečni paket za 25 dolara...

A sad primjer neuspjeha i dokaz da Europljani ipak nemaju "nos za posao" kao Amerikanci. Amazon i BBC pokušali su s PPV pričom i engleskom Premier ligom, ali postavili su cijenu od 14,95 funti po utakmici te naišli na (očekivani) neuspjeh. Jer, ljudi su danas dobro informirani i tako nešto ne prolazi. Posebno ne jer neki od klubova nude svoje "streamove" za desetak funti po utakmici i dobro im ide.

Dakle, primjeri onoga što uspijeva postoje, tehnologija je dovoljno uznapredovala, ljudi su dovoljni informatički pismeni i nema smisla čekati pa gubiti novac i žaliti se kao što čini Manchester City. Koji bi diljem svijeta uz PPV mogućnost gledali deseci tisuća ljudi svakog vikenda. Kad bi mogli...