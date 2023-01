Dinamo i slavni talijanski klub u borbi za Josipa Brekala: Vraća se li vatreni u Maksimir?

Zagrebački Dinamo je prema pisanju talijanskih medija u utrci za potpis Josipa Brekala, dragulja iz omladinske škole koji je kasnije preselio u Wolfsburg za 10 milijuna eura. Nicolo Schira, talijanski stručnjak za transfere, na Twitteru je objavio kako plave vode borbu s Fiorentinom za povremenog hrvatskog reprezentativca koji je izgubio mjesto kod Nike Kovača.

Prvo je Nicoló Schira u nedjelju navečer napisao kako je Dinamo dogovorio uvjete s Wolfsburgom i spremio ugovor do 2026. godine, međutim, plavi su navodno Brekalu dali ultimatum od 72 sata za konačnu odluku hoće li se vratiti u Maksimir. Corriere dello Sport preni je vijesti kako se pojavio i konkurent, a riječ je o Fiorentini. Viola bi danas željele dogovoriti uvjete s njemačkim klubom, a spominje se odšteta od milijun i pol eura te ugovor sve do ljeta 2027. godine.

#DinamoZagreb have made an important bid to Josip #Brekalo: they have reached an agreement to sign him from #Wolfsburg. Ready a contract until 2026, but the croatian club want an answer within the next 72 hours. The winger is waiting for #Fiorentina, but the timing is almost over