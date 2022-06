Diego Simeone zamjenu za Šimu Vrsaljka pronašao u bivšem kapetanu Hajduka?!

Informacije s nogometnog tržišta stižu nevjerojatnom brzinom, iz dana u dan sve se više piše o budućim transferima, a jasno je da se često piše i o hrvatskim nogometašima. Tako se u eter probila vijest, koju je plasirao novinar Sky Sportsa Lyall Thomas, da je Atletico Madrid silno zainteresiran za Josipa Juranovića, našeg desnog braniča.

S obzirom na to da Šime Vrsaljko odlazi u Olympiakos, Diego Simeone traži njegovu zamjenu, a očito mu je za oko zapeo bivši kapetan Hajduka.

Juranović je prošlog ljeta iz Legije stigao u Celtic i vrlo brzo se uklopio te postao nezamjenjivi prvotimac kluba koji je u Škotskoj osvojio dvostruku krunu. Imao je 40 nastupa i postigao šest pogodaka te upisao i četiri asistencije.

Exclusive: #AtleticoMadrid are interested in signing #Celtic right-back Josip Juranovic. More on #SSN and online soon: https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/gX9072dzzY