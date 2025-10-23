Devetnaestogodišnja Hrvatica treća na svijetu među hrvačicama do 23 godine

Najbolja hrvatska hrvačica Slatinčanka Veronika Vilk obogatila je svoju kolekciju medalja s broncom osvojenom u kategoriji do 72 kilograma na mlađeseniorskom Svjetskom prvenstvu (U-23) što se ovih dana održava u Novom Sadu.

Veronika je prvog dana natjecanja u svojoj kategoriji izborila dvije pobjede i potom jednu izgubila da bi sutradan u borbi za broncu bila bolja.

- Prvo sam imala Kazahstanku, koju sam dobila 12:1, a Kanađanku sam tuširala zahvatom glave. U polufinalu sam izgubila od dobro poznate Amerikanke protiv koje sam doživjela nesretan poraz. U borbi za broncu pobijedila sam Turkinju 8:0 - ispričala je Veronika i dodala:

- Prošle godine nisam nastupila ali su cure prošle godine ovdje osvojile dvije medalje, kao da nam je Novi Sad sretan grad. Inače, posebno bih zahvalila svojim trenerima i obitelji.

Vilk je inače osvajačica prvog svjetskog i europskog odličja odnosno prvog zlata za hrvatsko hrvanje na najvećim svjetskim natjecanjima. Ova kolekcionarka odličja, na kadetskom Svjetskom prvenstvu 2023. u Istanbulu Veronika bila je zlatna (i to je bilo prvo hrvatsko zlato) a iste godine je bila prvakinja i na kadetskom Prvenstvu Europe u Tirani.