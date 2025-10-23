Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Nova kolajna za kolekcionarku

Devetnaestogodišnja Hrvatica treća na svijetu među hrvačicama do 23 godine

Autor
Dražen Brajdić
23.10.2025.
u 21:28

Veronika Vilk je inače osvajačica prvog svjetskog i europskog odličja odnosno prvog zlata za hrvatsko hrvanje na najvećim svjetskim natjecanjima

Najbolja hrvatska hrvačica Slatinčanka Veronika Vilk obogatila je svoju kolekciju medalja s broncom osvojenom u kategoriji do 72 kilograma na mlađeseniorskom Svjetskom prvenstvu (U-23) što se ovih dana održava u Novom Sadu.

Veronika je prvog dana natjecanja u svojoj kategoriji izborila dvije pobjede i potom jednu izgubila da bi sutradan u borbi za broncu bila bolja.

- Prvo sam imala Kazahstanku, koju sam dobila 12:1, a Kanađanku sam tuširala zahvatom glave. U polufinalu sam izgubila od dobro poznate Amerikanke protiv koje sam doživjela nesretan poraz. U borbi za broncu pobijedila sam Turkinju 8:0 - ispričala je Veronika i dodala:

- Prošle godine nisam nastupila ali su cure prošle godine ovdje osvojile dvije medalje, kao da nam je Novi Sad sretan grad. Inače, posebno bih zahvalila svojim trenerima i obitelji.

Vilk je inače osvajačica prvog svjetskog i europskog odličja odnosno prvog zlata za hrvatsko hrvanje na najvećim svjetskim natjecanjima. Ova kolekcionarka odličja, na kadetskom Svjetskom prvenstvu 2023. u Istanbulu Veronika bila je zlatna (i to je bilo prvo hrvatsko zlato) a iste godine je bila prvakinja i na kadetskom Prvenstvu Europe u Tirani.
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Veronika Vilk hrvanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja