Teškaški velikan izabrao pet najboljih boraca svih vremena

Britanska boksačka legenda Lennox Lewis (60) jedan je od najvećih teškaša u povijesti koji je 1999. ujedinio naslove svjetskog prvaka teške kategorije. Tijekom karijere je izborio 41 pobjedu uz 32 nokauta, a pobjeđivao vrhunske borce poput Mikea Tysona, Evandera Holyfielda, Franka Bruna… Ima samo dva poraza protiv Olivera McCalla i Hasima Rahmana, no obojici je uzvratio u revanšu. I remizirao je jednom protiv Evandera Holyfielda.

Lewis je u mirovinu otišao 2003. nakon što je u šestoj rundi tehničkim nokautom pobijedio Vitalija Klička. Osvojio je olimpijsko zlato na Igrama u Seulu (1988.), a njegova borba s Mikeom Tysonom i danas je jedan od najprofitabilnijih mečeva u povijesti. Nedavno je u objavi na društvenim mrežama otkrio svojih pet najboljih boraca svih vremena među kojima nisu ni Mike Tyson ni Evander Holyfield, piše Croring.

Prvi na njegovom popisu je Muhammad Ali – nadimak Najveći savršeno opisuje njegovu ostavštinu; Jack Johnson – prvi tamnoputi svjetski prvak teške kategorije (1908. – 1915.); Marvelous Marvin Hagler – legenda srednje kategorije koja je pobjeđivala borce poput Thomasa Hearnsa i Roberta Durana; George Foreman – bivši dvostruki svjetski prvak teške kategorije i olimpijski pobjednik 1968. iz Meksika; te Joe Louis – boksač koji je bio prvak 11 godina i osam mjeseci, najdulje u povijesti.

A na pitanje je li i njemu mjesto među najvećim borcima svih vremena, Lewis je odgovorio:

– Da, i ja sam u toj sobi. Definitivno pripadam tom društvu.