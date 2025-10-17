Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SVRSTAO I SEBE

Teškaški velikan izabrao pet najboljih boraca svih vremena

Lennox Lewis
NordPhoto/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 23:47

Lewis je u mirovinu otišao 2003. nakon što je u šestoj rundi tehničkim nokautom pobijedio Vitalija Klička. Osvojio je olimpijsko zlato na Igrama u Seulu (1988.), a njegova borba s Mikeom Tysonom i danas je jedan od najprofitabilnijih mečeva u povijesti.

Britanska boksačka legenda Lennox Lewis (60) jedan je od najvećih teškaša u povijesti koji je 1999. ujedinio naslove svjetskog prvaka teške kategorije. Tijekom karijere je izborio 41 pobjedu uz 32 nokauta, a pobjeđivao vrhunske borce poput Mikea Tysona, Evandera Holyfielda, Franka Bruna… Ima samo dva poraza protiv Olivera McCalla i Hasima Rahmana, no obojici je uzvratio u revanšu. I remizirao je jednom protiv Evandera Holyfielda.

Lewis je u mirovinu otišao 2003. nakon što je u šestoj rundi tehničkim nokautom pobijedio Vitalija Klička. Osvojio je olimpijsko zlato na Igrama u Seulu (1988.), a njegova borba s Mikeom Tysonom i danas je jedan od najprofitabilnijih mečeva u povijesti. Nedavno je u objavi na društvenim mrežama otkrio svojih pet najboljih boraca svih vremena među kojima nisu ni Mike Tyson ni Evander Holyfield, piše Croring.

Prvi na njegovom popisu je Muhammad Ali – nadimak Najveći savršeno opisuje njegovu ostavštinu; Jack Johnson – prvi tamnoputi svjetski prvak teške kategorije (1908. – 1915.); Marvelous Marvin Hagler – legenda srednje kategorije koja je pobjeđivala borce poput Thomasa Hearnsa i Roberta Durana; George Foreman – bivši dvostruki svjetski prvak teške kategorije i olimpijski pobjednik 1968. iz Meksika; te Joe Louis – boksač koji je bio prvak 11 godina i osam mjeseci, najdulje u povijesti.

A na pitanje je li i njemu mjesto među najvećim borcima svih vremena, Lewis je odgovorio:

– Da, i ja sam u toj sobi. Definitivno pripadam tom društvu.

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku

Ključne riječi
Boks Lennox Lewis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još