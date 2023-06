Današnjem društvu treba novi Dražen. Uzor koji će na igrališta vratiti istinske životne vrijednosti

Poštovani čitatelji, okrugle obljetnice uvijek su vrijeme kad počnemo zbrajati i oduzimati, kad nastojimo što realnije vrednovati neki događaj ili osobu. No, kao što nas je život naučio, u tim procjenama sudaraju se subjektivno i objektivno. Nečiji život ili događaj ne možete iščupati iz svoga osobnog života, jer se zrcali u vašoj mladosti, snovima, nadama... Odlazak Dražena Petrovića ubraja se u one događaje koji su duboko utisnuti u zajedničku nam memoriju.

Vijest o smrti ponajboljeg europskog košarkaša koji je koracima od sedam milja gradio i svjetsku slavu, osim općeg, ima i osobno sjećanje svakoga od nas. U proteklih trideset godina nebrojeno sam puta čuo priče poznatih i nepoznatih mi ljudi koji su taj 7. lipnja 1993. prepričavali potreseno kao da se automobilska nesreća u kojoj je Dražen izgubio život dogodila prije koji dan. Svatko je duboko u sebi pospremio svoju priču, svoja sjećanja na taj tragični trenutak. Ima u tome puno simbolike, kao što je simbol jednog vremena, jedne generacije i sam Dražen Petrović.

Dražen je, pokazat će to i ovaj specijal, a još više dokumentarni film Ivane Guberine “Naš mali” nastao u koprodukciji Večernjeg lista, bio poseban. Svoj. Sportski uspjesi, titule, osobna priznanja posljedica su talenta, ali i rada, upornosti kojom je sebe tjerao prema savršenstvu. Ljudske vrline ugrađene u obiteljskom domu i natjecateljski duh stalno su ga gurali naprijed. I nije posustajao. Znao je, ili barem vjerovao, da će se upornost višestruko vratiti. I vraćala mu se obilno. Ima nešto u simbolici tog vremena, u kojem je današnja virtualna otuđenost još uvijek bila nepoznanica. Prijateljstva nastala u školi, na igralištu, na turnirima postala su doživotna. Nije to vrijeme bilo lišeno loših stvari, ljubomore, zavisti. Dražen ih je uspješno prevladavao svojim duhom, radom, svojom karizmom.

Zato današnjem društvu treba novi Petrović, uzor koji će istinske životne i sportske vrijednosti ponovno izvući na igralište kako bi virtualno prijateljstvo ponovno postalo stvarno, a natjecateljski duh utihnuo nakon posljednjega sučeva zvižduka. Trebaju nam neki novi Draženi koji će svojim djelima svjedočiti da se trud i upornost višestruko vraćaju. Večernji list odlučio je tridesetu obljetnicu smrti Dražena Petrovića i pedeset devetu godišnjicu njegova rođenja, koja pada iduće godine, obilježiti nizom akcija i druženja. Specijal koji držite u rukama, urednika Karla Ledinskog, prvi je korak na tom putu.

Večernjakovi novinari, suradnici, Draženova obitelj, prijatelji, suigrači, treneri i sportski suparnici donose vam uzbudljivu priču o “košarkaškom Mozartu”. Samo nekoliko dana poslije, 10. lipnja, na šibenskoj tvrđavi premijerno će biti prikazan dokumentarni film “Naš mali”. Ta topla priča, oplemenjena svemirskom glazbom Mateja Meštrovića, izazvat će duboke emocije. Poetičnost filmu dodatno daju sjećanja navijača, zbog kojih je Dražen i igrao.

U sljedećim mjesecima pripremamo još nekoliko velikih projekata, no to je tema za neki drugi uvodnik. Do tada uživajte u ovom specijalu i pratite Večernji list kako biste pravodobno bili obaviješteni kada ćete i gdje moći pogledati dokumentarni film. Do čitanja!