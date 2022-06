Dalić otkrio četiri nova imena koja će voditi na SP: Nemamo ih pravo zakidati, samo da ovako nastave

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je susret s Francuskom (1:0) u Ligi nacija. Vatreni su konačno skinuli francusko prokletstvo i uspjeli svladati tricolore nakon 10 međusobnih susreta.

- Pali su Francuzi nakon mojih pet utakmica i deset hrvatske reprezentacije. Zasluženo smo dobili, igrali smo dobro. Nije se bilo lako vratiti nakon poraza 0:3 u Osijeku. Ovo danas je bilo sjajno, borili smo se i zaslužili smo to - rekao je Dalić za Novu TV.

Što nam je donijela Liga nacija?

- Donijela nam je puno, no najveći problem su četiri utakmice u deset dana. Pokazali smo karakter, prkos, inat, borbu, ponos... Sada je sve u našim rukama.

Obrana je danas bila sjajna. Je li Dalić dobio neke nove putnike na SP u Katar?

- Još je šest mjeseci do Katara. Ovi dečki koji su danas igrali u zadnjoj liniji su tu, ne smijem ih preskočiti i ako nastave ovako oni su tu. Stanišić, Erlić, Šutalo i Juranović su pokazali da mogu i nemamo ih pravo zakidati. Ako ovako nastave, to je to.

