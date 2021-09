Da padneš u nesvijest: Juventus u minusu skoro 210 milijuna eura

Engleski i talijanski nogometni velikani Manchester United i Juventus, sadašnji i donedavni klub portugalske zvijezde Cristiana Ronalda, u petak su objavili značajne financijske gubitke u sezoni 2020/21.

Manchester United je objavio kako je u prošloj sezoni poslovao s gubitkom od 92.2 milijuna funti, što je gotovo četiri put aviše od gubitka zabilježenog u sezoni 2019/20., a koji je iznosio 23.2 milijuna funti.

S druge strane, Juventus je u sezoni 2020/21. izgubio čak 209.9 milijuna eura, što je dvostruko više od gubitka u sezomni 2019/20.

Iz oba kluba za nepovoljnu financisjku situaciju okrivljuju pandemiju koronavirusa.

No, dok na Old Traffordu s optimizmom gledaju u budućnost jer od samog početka ove sezone mogu svoje domaće utakmice igrati pred punim tribinama, u Juventusu su već najavili kako će i sezonu 2021/22. završiti u minusu.

Juventus' Cristiano Ronaldo merchandise on display before the match