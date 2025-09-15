Čudesni Duplantis je osvojio zlato i postavio svjetski rekord na SP-u. Evo koliko novca je zaradio

Švedski genij u skoku s motkom Armand Duplantis osvojio je na Svjetskom prvenstvu Tokiju svoj treći uzastopni naslov svjetskog prvaka, oborivši pritom i svjetski rekords preskokom preko 6.30 metara. Nakon što je osigurao pobjedu preskočivši 6.15 m ispred Grka Emmanouila Karalisa (6,00 m) i Australca Kurtisa Marschalla (5,95 m), svjetski rekorder (6,29 m) zatražio je letvicu od 6,30 m, centimetar više od njegova svjetskog rekorda. U prvom pokušaju nije bio blizu, u drugom je bio jako blizu, a u trećem je preskočio, te po 14. put u karijeri postavlja svjetski rekord i potvrđuje da je najbolji atletičar svijeta.

Dvadesetpetogodišnji skakač Šveđanin drži rekotd od 2020. godine, kada je svrgnuo Francuza Renauda Lavillenieja preskočivši 6,17 m.Upravo je Francuz prvi čestitao Duplantisu u Tokiju, a za Lavilleniea je ovo SP bilo zadnje veliko natjecanje u karijeri. Kanadska atletičarka Camryn Rogers osvojila je zlatnu medalju u bacanju kladiva i to drugim hicem u povijesti. Zlato je ostvarila hicem od 80,51 metara, koji je zabilježila u drugoj seriji, koji ju je postavio na drugo mjesto svih vremena, iza poljske svjetske rekorderke Anite Włodarczyk, koja ima najbolji rezultat od 82,98 postavljen prije devet godina.

S 26 godina, Rogers, koja je na Olimpijskim igrama 2021. na istom stadionu završila kao peta, imala je čak četiri bolja hica od najboljeg bacanja drugoplasirane. Poljakinja Anita Wlodarczyk, jedina žena koja je u povijesti bacila više od Rogers, te trostruka olimpijska prvakinja i četverostruka svjetska prvakinja, završila je kao šesta (74,64 m).Srebrnu medalju osvojila je Kineskinja Jie Zhao hicem od 77,60 metara, a njezina sunarodnjakinja Jiale Zhang bila je treća s hicem od 77,10 metara.

Novozelanđanin Geordie Beamish iznenađujuće je osvojio svjetski naslov u utrci na 3000 metara zapreke, u zadnjim centrimetrima pretekavši dvostrukog olimpijskog i svjetskog prvaka Marokanca Soufiane El-Bakkalija. Dvadesetosmogodišnji trkač na srednje staze, koja je ispao u kvalifikacijama na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama, sjajnim sprintom iznenadio je favorita iz Maroka s vremenom 8:33,88 minuta, ispred El Bakkalija (8:33,95). Za Novozelanđanina je to bio izvanredan tjedan nakon što je pao krug prije kraja u kvalifikacijama, pritom se udarivši u glavu, ali se čudesno oporavio i ipak kvalificirao za finale. Kenijac Edmund Serem popeo se na postolje s vremenom 8:34,56.

El-Bakkali, koji je kontrolirao utrku i činilo se da će lako do petog uzastopnog zlata na velikim natjecanjima, ali nije uspio odoljeti napadu Novozelanđanina. Nakon prelaska cilja se srušio u suzama. Poput Beamisha, iznenadila je švicarska atletičarka Ditaji Kambunji osvojivši zlatnu medalju u utrci na 100 metara s preponama. Tek 13. najbolja trkačica na svijetu ovog ljeta, Kambundji je srušila svoj švicarski rekord za četiri stotinke i osvojila prvo svjetsko zlato.Zlato je osvojila s vremenom 12,24 sekunde ispred svjetske rekorderke Nigerijke Tobi Amusan, sa zaostatkom od samo 0,05 sekundi, a bronca je pripala Amerikanki Grace Stark, sa zaostatkom od 0,10 sekundi. Olimpijska prvakinja Amerikanka Masai Russell bila je tek četvrta s vremenom 12,44 sekunde.

Duplantis je za osvojenu zlatnu medalju osvojio 70 tisuća američkih dolara što iznosi oko 60 tisuća eura, dok je za postavljeni novi svjetski rekord dobio bonus od 100 tisuća dolara. Tako će Šveđanin Tokio napustiti sa 170 tisuća dolara, odnosno s oko 145 tisuća eura više u džepu.