Crnogorca optužili da je urinirao po crkvi, on sve demantira: 'Pa tu sam kršten'

Danilo Adžić, bivši vaterpolist Crvene zvezde i Partizana, demantirao je navode da je sudjelovao u sramotnom incidentu koji se dogodio u noći s nedjelje na ponedjeljak u Kotoru.

Naime, crnogorski vaterpolist našao se u središtu skandala kojega su objavili crnogorski mediji, a u njemu je pisalo kako je Adžić u društvu bivšeg nogometaša Bokelja, Miloša Banićevića i karataša Filipa Krivokapića, urinirao po vratima Crkve sv. Nikole u Kotoru i na nacionalnoj osnovi vrijeđao suprugu tamošnjeg svećenika Nemanje Krivokapića.

Mladi vaterpolist Primorca oštro je demantirao navode crnogorskih medija.

- Odrastao sam u Kotoru i podizan sam uz kulturu po kojoj je ovaj grad prepoznat. Kršten sam u Crkvi svetog Nikole, rodbinski sam vezan za obitelj oca Nemanje Krivokapića i nikad, ni u najluđim snovima nisam mogao zamisliti scenarij u kojem sam optužen za gnjusni čin koji mi se stavlja na teret - tvrdi.

- Neopravdano proživljavam velike neugodnosti, a optužbe koje mi se stavljaju na teret pogađaju me kao čovjeka, kao sportaša i kao Kotoranina. Ja sam sportaš, a sportaš ne smije biti nacionalist. Student sam Pravnog fakulteta u Beogradu. Igrao sam za VK Crvenu zvezdu i VK Partizan. Sve moje kolege, s fakulteta ili iz sportskih klubova, uvjeren sam da će potvrditi da me ne mogu zamisliti u ulozi u koju me mediji nasilno guraju proteklih dana. Jedino što me ohrabruje u svemu ovome je činjenica da nitko tko me je ikada upoznao, ne može pomisliti da su ovi navodi istina - kaže 24-godišnji vaterpolist Primorca.

- Nakon medijskih navoda sastao sam se s ocem Nemanjom, prema kojem imam iskreno poštovanje, i u prijateljskom razgovoru smo razjasnili splet nesrećnih okolnosti koje su dovele do ove konstruisane priče. Još jednom želim da ponovim da naslovi i tekstovi u kojima se spominjem ovih dana, ne odgovaraju istini i predstavljaju bezočnu manipulaciju javnim mnjenjem - rekao je, te dodao:

- Nedjela koja mi se spočitavaju ne bih nikada sebi dopustio, iz poštovanja prema svojem dostojanstvu, svojoj obitelji, sportu kojim se bavim, crkvi u kojoj sam kršten, prema mom Kotoru i lokalnom parlamentu čiji sam član.