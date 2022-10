Crna lista otkriva problem koji razara Hajduk: Potjerali više od 50 ljudi od zadnje titule, smijenili 25 trenera

MISLAV KAROGLAN, mladi Hajdukov trener koji je preuzeo Hajduk nakon smjene Valdasa Dambrauskas i svega sedam njegovih utakmica u novoj sezoni, danas će odraditi također svoj sedmi nastup u ulozi glavnog stratega. U dosadašnjih šest susreta, pet puta je pobijedio i odigrao jedan remi. Zanimljivo, iza Karoglana je već šest derbija koje je pripremao kao pomoćnik bivšim trenerima, a s Dambrauskasom i dalje razgovara, kako je prije nekoliko dana kazao pred novinarima.

U posljednjih pet poljudskih derbija, Karoglan je četvrti trener koji vodi Hajduk nakon Valdasa, Tramezzanija i Vukasa.

- Ovo je drugačije, prvi put samostalno vodim derbi i osjećaj je super. Osjeća se veća doza odgovornosti.

A Imoćanin je čak 26. trener koji vodi Hajduk od zadnjeg naslova prvaka i mitske 2005. godine, Čelnici Hajduka, njih ukupno 11 koji su se od tada izmijenili u fotelji predsjednika, izvršili su čak 47 zamjena na klupi. Kad pribrojimo i 15 sportskih direktora koje je Hajduk izrotirao, dolazimo do 52 imena, potrošenih na Poljudu, a bez ostvarenog rezultata. I te šampionske 2005. godine smijenio je Hajduk trojicu trenera,. Blaž Slišković bio je posljednji u nizu, osam kola do kraja, iako je bio vodeći na tablici, Hajduk je do naslova poveo Igor Štimac koji je uskočio s mjesta direktora i glavnog klupskog operativca. Do danas Split nije dočekao takvo slavlje, titula se čeka predugih 18 godina, ali dobitne kombinacije na Poljudu nema.

Potjerali 50 ljudi, čekaju 18 godina

Dambrauskas je nakon devet godina u Split donio trofej, osvojio je Kup, ali to je trebala biti tek uvertira u šampionsku sezonu. Danas znamo da je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić htio maknuti Valdasa odmah nakon poraza u Superkupu od Dinama, tu utakmicu nipošto nije želio izgubiti, a nazirali su se već u toj utakmici i golemi problemi u igri.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 09.07.2022., Stadion u Maksimiru, Zagreb - Utakmica Superkupa izmedju GNK Dinamo i HNK Hajduk. Trener Hajduka Valdas Dambrauskas. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

- Znamo da je trener temelj kluba, da su direktor i predsjednik sveto trojstvo, ne želim mijenjati trenera... Ali mijenjat ćemo još pet puta ako vidimo da ne ide, objasnio je Jakobušić.

Karoglana ugovor veže za klupu do zimske pauze. Bodove zasad ne prosipa, ali ih osvaja u dramatičnim okolnostima i zadnjim sekundama nadoknade. Dinamo i bježi osam, a računica u Hajduku kaže:

- Pobjeda nas vraća u borbu za naslov, ova utakmica je finale sezone za Hajduk"

Za Karoglana, svaka je takva otkako je postao trener, zna to i duga lista njegovih prethodnika.

Sve smjene trenera Hajduka od zadnje titule na Poljudu

2005/06 Ćiro Blažević, Ivan Gudelj, Luka Bonačić

2006/07 Zoran Vulić Ivan Pudar

2007/08 Ivan Pudar, Sergije Krešić, Robert Jarni

2008/09 Goran Vučević, Ante Miše

2009/10 Ante Miše, Ivica Kalinić, Edoardo Reja, Stanko Poklepović

2010/11 Stanko Poklepović, Goran Vučević, Ante Miše

2011/12 Krasimir Balakov, Mišo Krstičević

2012/13 Mišo Krstičević, Igor Tudor

2013/14 Igor Tudor

2014/15 Igor Tudor, Stanko Poklepović, Goran Vučević, Hari Vukas

2015/16 Damir Burić

2016/17 Marijan Pušnik, Joan Carillo

2017/18 Joan Carillo, Željko Kopić

2018/19 Željko Kopić, Zoran Vulić, Siniša Oreščanin

2019/20 , Siniša Oreščanin, Damir Burić, Igor Tudor

2020/21 Igor Tudor, Hari Vukas, Boro Primorac, Paolo Tramezzani

2021/22 Jens Gustafsson, Valdas Dambrauskas

2022/23 Valdas Dambrauskas, Mislav Karoglan

Sportski direktori: Igor Štimac, Fredi Fiorentini, Tomo Erceg, Ivica Šurjak, Ivan Buljan, Joško Španjić (v.d.), Ivica Kalinić, Milo Nižetić, Sergije Krešić, Jens Andersson, Goran Vučević, Mario Branco, Saša Bjelanović, Ivan Kepčija, Mindaugas Nikoličius

Predsjednici: Branko Grgić, Željko Jerkov, Mate Peroš, Joško Svaguša, Josip Grbić, Hrvoje Maleš, Marin Brbić, Marijana Bošnjak, Ivan Kos, Jasmin Huljaj, Marin Brbić (drugi put), Lukša Jakobušić.

