Crna Gora prvi put u povijesti izborila SP

Crnogorska muška košarkaška reprezentacija po prvi će put u povijesti nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a do tog uspjeha je stigla usprkos 74-80 (8-16, 23-20, 24-24, 19-20) domaćem porazu od Latvije u susretu posljednjeg kola skupine I igranom u Podgorici.

Crna Gora je prije susreta u ponedjeljak imala pobjedu više od Latvije, a kako je u njihovom prvom međusobnom susretu Crna Gora pobijedila s devet poena prednosti na SP koje će se održati u Kini od 31. kolovoza do 15. rujna vodio ju je i poraz do osam razlike.

Pitanje prolaska bilo je otvoreno do samoga kraja no Dairis Bertans je tri sekunde prije kraja promašio tricu koja bi Latviju odvela u Kinu. Još ranije su iz ove skupine plasman na SP izborile Španjolska i Turska.

Prolaskom Crne Gore poznato je svih 12 europskih reprezentacija koje će nastupiti u Kini. To su: Crna Gora, Češka, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Litva, Poljska, Rusija, Srbija, Španjolska i Turska.

Iz Afrike su plasman na SP izborili Angola, Obala Bjelokosti, Nigerija, Senegal i Tunis, iz Azije Australija, Kina, Iran, Japan, Jordan, Novi Zeland, Filipini i Južna Koreja, a iz Amerika Argentina, Brazil, Dominikanska Republika, Kanada, SAD i Venezuela, dok će o posljednjem putniku u Kinu odlučivati Portoriko i Urugvaj u međusobnom susretu u San Juanu koji je na programu od 1.30 sati.