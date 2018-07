Cristiano Ronaldo se emotivnim pismom oprostio od Realovih navijača

Cristiano Ronaldo novi je Juventusov igrač. Portugalska zvijezda je nakon devet godina napustila madridski Real i potpisao četverogodišnji ugovor sa starom damom.

Talijanski prvak platio je Madriđanima 100 milijuna eura, a Ronaldo će u Juventusu imati godišnju plaću od 30 milijuna eura. Portugalac se emotivnom porukom oprostio od Realovih navijača:

"Godine koje sam proveo u Realu i u Madridu bile su prekrasne i osjećam ogromnu zahvalnost na ljubavi koju sam svakodnevno dobivao. Ipak, došlo je vrijeme da napravim zaokret u životu i zato sam klubu najavio da želim otići. Žao mi je, ali to je tako i tražim od navijača da shvate moju odluku."

"Bilo je to devet prekrasnih godina, ali vrijeme je za rastanak. Bilo je teško, u Realu sam uživao u nogometu, imao sam fantastične suigrače i prijatelje s kojima sam dijelio svlačionicu. S Realom smo osvojili tri Lige prvaka u nizu, četiri u pet godina. Igrajući za Real napredovao sam i individualno. Noseći dres ovog posebnog kluba osvojio sam četiri Zlatne lopte i tri Zlatne kopačke."

"Real je osvojio moje srce, kao i srce moje obitelji te se zbog toga se moram zahvaliti svima: cijelom klubu, predsjedniku, direktorima, trenerima, suigračima, svim članovima, liječnicima, svim tim nevjerojatnim radnicima koji neumorno rade kako bi Real bio to što je."

"Tijekom devet čudesnih godina imao sam sreću igrati s fantastičnim igračima. Želim se ovim putem nakloniti svima njima. Odlazim, ali ovaj dres, ovaj grb i Santiago Bernabeu zauvijek će biti dio mene neovisno o tome gdje se nalazim. Hvala vam svima, 'Hala Madrid'."

Realov kapetan Sergio Ramos prvi se oprostio od svog dugogodišnjeg suigrača...

"Cristiano, tvoji golovi, brojke i sve što smo osvojili zajedno govori samo za sebe. Zaslužio si posebno mjesto u Realovoj povijesti. 'Madridisti' će te uvijek pamtiti. Bilo je zadovoljstvo igrati s tobom. Veliki zagrljaj i mnogo sreće."

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! 🍀👍🏻 pic.twitter.com/NaywaDd3gw