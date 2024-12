Čovjek koji u Hrvatskoj radi čuda nekada je živio u baraci: 'Bilo je teško, ali to me izgradilo'

Dok ljubitelji nogometa u Hrvatskoj raspravljaju hoće li prvenstvo osvojiti Dinamo ili Hajduk, na ljestvici je prva - Rijeka. Momčad koju vodi Radomir Đalović još uvijek je bez poraza u HNL-u, a jučer je pobjedom nad Šibenikom iskoristila kiks Hajduka i preuzela tron.

Pa tko je čovjek koji vodi momčad Rijeke i radi sjajan posao? Potez kojim je oduševio navijače bio je kada je tadašnji trener Sergej Jakirović iznenada prihvatio ponudu Dinama i otišao tri dana uoči europske utakmice protiv Lillea.

Jakirovićev cijeli stožer prešao je u Dinamo, ali ne i pomoćnik Đalović koji je odlučio ostati na Rujevici. - Ne mogu tako nešto napraviti Rijeci - rekao je tada.

Za prvog trenera promoviran je na početku ove sezone kada je Željko Sopić pomalo neočekivano dobio otkaz. To je Đaloviću prvi samostalni trenerski angažman u koji je krenuo vrlo dobro.

Đalović je Crnogorac, iz Bijelog Polja. Kao nogometaš je promijenio brojne klubove diljem svijeta. U Rijeci je igrao u dva navrata te prema podacima Wikipedije odigrao ukupno 72 utakmice i zabio 33 gola. Prve profesionalne korake napravio u redovima iz Bijelog Polja odakle je došao u Crvenu zvezdu. Doduše, na Marakani nije dobio pravu priliku.

- Došao sam kao dijete s 13 godina iz Bijelog Polja. Sam, nikog nisam znao u Beogradu, svi su mi ostali u Bijelom Polju i bilo je teških trenutaka. Ali to me je izgradilo kao čovjeka. Živio sam pet godina u onoj baraci preko puta Marakane kod pekare Kruna, s Nemanjom Vidićem, bili smo prijatelji, kao i sva djeca koja dođu sa strane u Zvezdu. Vidić je tada bio mršav, nije imao razvijene grudi, ali je uvijek bio striktan i posvećeno trenirao. Stekao sam tamo mnogo prijatelja, trenirale su me legende poput Duleta Savića, Vojina Lazarevića, Mileta Jovina, Kuleta Aćimovića, Zvonka Radića - rekao je Đalović u jednom intervjuu za srpske medije.

Nije Đalović htio čekati svoju priliku na Marakani već je s 20 godina stigao u Hrvatsku, točnije u NK Zagreb s kojim je u kultnoj sezoni 2001/02 bio prvak. Nakon Zagreba bio je u Njemačkoj i Turskoj, ali se onda preselio u Rijeku. Za Crnu Goru nastupao je 26 puta te zabio sedam golova.

Novi veliki trenerski ispit imat će već u nedjelju kada Rijeka u derbiju gostuje kod Hajduka na Poljudu. U slučaju da Đalovićevi momci tu utakmicu dobiju, odvojit će se od prvog pratitelja na tri boda i dodatno istaknuti kandidaturu za osvajanje naslova prvaka Hrvatske.

