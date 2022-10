Ćiro: Ni Čačić ni Karoglan ne barataju znanjem, a Livaju smo malo previše digli...

Današnji derbi nestrpljivo iščekuje trener svih trenera. Ćiro Blažević s nama je podijelio promišljanja o srazu Hajduka i Dinama.

- Povijesno gledano, derbiji su uvijek bili određeni fenomen. Uvijek su sve tri rezultatske mogućnosti. Istina, objektivno gledajući igrački kadar, Dinamo je malo bolja momčad. Sada, ako su toga svjesni i Hajdukovi igrači, morat će znati da trebaju nadmašiti svoje kapacitete ako misle pobijediti u ovom povijesnom derbiju. Slučaj je htio da se tako namjesti i da Hajduk eventualnom pobjedom može ovom prvenstvu vratiti određenu neizvjesnost i opet nas sve zaintrigirati. No, trebat će mu puno toga. Ja sam Dinamovac i navijam za Dinamo. No, ovaj derbi bit će potpuno neizvjestan - kazao je Ćiro Blažević.

Kažu da je prvenstvo gotovo ako Dinamo pobijedi?

- To su priče ulice, gotovo je kada je gotovo. Idemo etapu po etapu. Pobijedite Hajduk, pa će vam vrata tog trijumfa biti širom otvorena...

Zagrepčanima će opet pravi izazov biti igranje u paklenom splitskom ozračju?

- Dinamovci su naučili na tu vrstu atmosfere i neće im to biti nikakav hendikep.

Što vam se u ovom Dinamu najviše sviđa?

- Mogao bih pričati o nekim dobrim stvarima koje Dinamo ima i mogao bih navesti neke igrače za koje mislim da su dobri ili bolji. No, neću, ne želim povrijediti onog trećeg koji je jednako tako dobar, pa da od njega dobijem čovjeka koji me ne volim. Neću se izjašnjavati. Svi su oni jednaku, momčad ne može kazati kako ima ovog ili onog pojedinca. Ne, kolektiv je ključan. Jedan za sve, svi za jednoga, to je deviza koja mora pratiti svakog igrača u ovoj viteškoj borbi.

Osim ozračja i domaćeg terena, je li Marko Livaja Hajdukov najveći forte?

- Jako volim Livaju. No, on upravo zbog ovih spomenutih razloga počinje biti manje značajan igrač nego što bi po svojim kapacitetima trebao biti. Malo smo ga previše digli, a on je to, nažalost, dosta teško podnio. No, siguran sam da je on inteligentan i da će znati korigirati i bezuvjetnost jednog normalnog sportskog ponašanja kako bi bio još efikasniji.

Dinamo je u prednosti zbog iskustva koje ima Ante Čačić u odnosu na Mislava Karoglana?

- Nije u prednosti ni jedan ni drugi jer niti jedan ni drugi ne barataju znanjem kojim bi mogli nametnuti strategiju da preokrenu rezultat - zaključio je Ćiro.

Standings provided by Sofascore