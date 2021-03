Ćiro će se naljutiti, no ovaj Hrvat nije postao ono što je on htio, ali itekako vrijedi!

Mateo Kovačić nije igrač kakvog znamo iz Dinama, nije ni onaj dečko koji se tražio kad je za veliki novac (11 milijuna eura) otišao u Inter s Dinamovih zimskih priprema u Međugorju. Nije ni onaj koji je iz Intera otišao u madridski Real za 38 milijuna eura, a kraljevski klub skupo ga je platio da bi stasao i jednog dana naslijedio Luku Modrića. Zapravo je Real imao ‘nos’. Kovačić je po svojoj današnjoj igri najbliži onome što u Realu igra Luka Modrić.

POGLEDAJTE VIDEO: Krznar o ždrijebu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Cvate u Chelseaju

Procvjetao je u Chelseaju, ali ne na poziciji na kojoj ga se nekoć vidjelo. Ne, Kova nije desetka, bar više nije, on je danas ‘šljaker’, ali plemeniti ‘šljaker’. Zacijelo će na ovoj priči zamjeriti Ćiro Blažević, ali i brojni drugi naši stručnjaci koji su od Kovačića u reprezentaciji očekivali da bude prevaga u posebnom smislu, da ulazi u šanse, asistira i zabija.

Ma mogao bi on i to, pa to smo svi od njega i očekivali, ali Kovačić je danas drukčiji tip igrača bez kojeg nije mogao ni bivši trener Chelseaja Frank Lampard, a ne može ni sadašnji trener Thomas Tuchel. Njih su mu dvojica pronašli idealnu poziciju, ne za njega, nego za svoju momčad. Naime, Kova je u svojoj dosadašnjoj karijeri imao jako puno različitih uloga.

>> Dinamo slavi rušenje Tottenhama:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još 2008. godine iz Linza ga je doveo Zdravko Mamić, a u Dinamu su prepoznali dečka s velikim mogućnostima. I da, odskakao je od svojih vršnjaka, bio je vrhunska desetka. U njemu je Dinamo vidio ‘projekt’, odlučio ga razvijati, gurati jer je znao da će mu donijeti puno, igrački i financijski. Igrački nije uspio dati puno jer je kao mlad prodan, ali je napunio blagajnu Dinama. No on je bio projekt koji je uspio, talenti poput njega (Murić, Halilović, Ćorić) nisu. A imali su isti tretman. Gurali su ih u prvu momčad, Kovačić je priključen kod Vahida Halilhodžića koji je novinare tjerao od njega i korio nas kad bismo ga uspoređivali s Messijem. Kruno Jurčić izmislio je igranje plave vezne linije u rombu, jer je Kova trebao igrati da bi bio u fokusu, a na boku vezne linije u rombu mogao je onako neiskusan raditi najmanje štete.

U Interu je bilo lutanja, nisu znali je li desetka ili osmica, ali se naigrao. I bilo je dobrih i manje dobrih partija. Očito više onih jako dobrih jer inače ne bi Real za njega na stol stavio 38 milijuna eura koje je Inter spremio u svoju kasu. Real je vidio što je Kovačić, vidio je u njemu nasljednika Luke Modrića i on bi to doista mogao i biti. No, uz Luku i druge veznjake u Realu nije se mogao naigrati. Čekajući bolje dane u Realu, otišao je na posudbu u Chelsea. Tamo su ga do kraja prepoznali i odlučili otkupiti ga od Reala za 45 milijuna eura. I Kovačić je kod Lamparda i sada Tuchela neizostavna karika. Ali ne u ulozi desetke, ne kao klasični zadnji vezni. Treneri londonske momčadi našli su Kovi nekakvu posebnu poziciju, on je kao lutajući vezni. Igra puno defenzivno, ali ne kao klasični zadnji vezni, igra i ofenzivno, ali nije desetka, već rijetko odlazi naprijed, kad vidi prostor, kad osjeti da može. Nije to često kao kod klasične ‘osmice’, ali kad ode tamo, opasan je, zna podvaliti jer je to radio u prijašnjim klubovima; zna asistirati, ima udarac.

Uloga mu je da spasi dečke

Mateo Kovačić danas je važan igrač Chelseaja, kao da ima ulogu ponuditi se svom suigraču kad nema rješenja. I svaki put je čudesno slobodan, svaki put dobije loptu i sve riješi. To je njegova uloga – da spasi svoje dečke, a on, poput Gorske službe spašavanja na Biokovu – spašava sve.

E sad, nije to atraktivno, no nije ni Modrić često atraktivan, ali je učinkovit. A Kovačić je apsolutno učinkovit za Chelsea. Počinju kvalifikacije za Euro, Kovačić u reprezentaciji nema svoje određeno mjesto, on nije ni Modrić ni Rakitić, no ne bi bilo loše uvidjeti gdje najviše može pridonijeti sad već iskusni 26 godišnjak.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo na treningu nakon rušenja Spursa