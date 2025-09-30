Naši Portali
ODLUKA HOO-a

12-godišnja mađarska stolnotenisačica i dva američka bejzbolaša dobila hrvatsko državljanstvo

screenshot X
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
30.09.2025.
u 17:48

Temeljem osvojenog srebra s nacionalnom nogometnom reprezentacijom na natjecanju UEFA-ine Lige nacija, trener/izbornik Zlatko Dalić uvršten je u skupinu vrhunskih trenera

Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) održalo je 18. sjednicu u aktualnom sazivu, prvu u novim prostorijama nacionalne olimpijske udruge u Zagrebu, a još troje potencijalnih olimpijskih kandidata za lgre Los Angeles 2028. dobilo je potvrdu tog statusa.  To su strijelac (trapaš) Anton Glasnović kao potencijalni A kandidat, dok su Marta Zeljković, također iz streljaštva, i Antonia Ružić iz tenisa, potencijalne B kandidatkinje. Ružić je prešla iz HOO-ova programa olimpijskih nada. 

Promjena ima i na popisima korisnika razvojnih programa HOO-a. U RP-u I novi korisnici od 1. kolovoza su Marta Isaković, Eva Resnik i Vito Žunić (svi plivanje), a od 1. rujna - Patrik Pivarski i Ema Trogrlić (atletika), Roko Tomšić (jedrenje) i Marko Kutija (kickboxing). U RP-u II/1 novi član od 1. kolovoza je atletičar Fran Anić, a od 1. rujna su: Andrej Rodin (hrvanje), Martina Tučaj (judo), Mia Križmančić i Antonija Stilin (veslanje). Hrvatske olimpijske nade, novouvrštene od 1. rujna u istoimeni HOO-ov razvojni program, su Lovre Bakotić i Josip Tafra (jedrenje). Od istog nadnevka u predolimpijski program (RP V) uvršten je atletičar Marko Čeko

Nekoliko je izmjena/dopuna i u programu sufinanciranja rada trenera. Temeljem osvojenog srebra s nacionalnom nogometnom reprezentacijom na natjecanju UEFA-ine Lige nacija, trener/izbornik Zlatko Dalić uvršten je u skupinu vrhunskih trenera, a trener Ivan Jerković na listu kategorije trenera sportaša mlađih dobnih uzrasta (obojica od 1. rujna). Na zahtjev Hrvatskog badmintonskog saveza, Neven Rihtar je od 1. rujna postao korisnik kategorije trenera za razvoj pojedinog sporta, a od istog datuma u istoj kategoriji je i trener hrvanja na pijesku Vladimir Menčika. Umjesto Hrvoja Koljanina (vaterpolo), među trenerima mlađih dobnih uzrasta, prema posebnoj odluci Vijeća HOO-a, novo ime od 1. listopada je Renco Posinković. Zanimljivo je bilo i pri izmjenama i dopunama nomenklature sportova. Mjesto u HOO-ovoj nomenklaturi našlo se za praktično streljaštvo, ljetno sanjkanje kao zasebnu granu sanjkanja i umjetničke plesove, novu granu u sklopu Hrvatskog sportsko plesnog saveza.

Pozitivno mišljenje Hrvatskog olimpijskog odbora za prijam u hrvatsko državljanstvo dobila je 12-godišnja mađarska stolnotenisačica Lizett Fazekas, a jednako tako prošao je prijedlog za dvojicu američkih bejzbolaša - Caseya Jamesa Opitza i Shanea Michaela Opitza. Članovi Vijeća odobrili su HOO-ovo pokroviteljstvo Europskog sambo kupa za seniore od 23. do 26. siječnja 2026. u Župi Dubrovačkoj te 27. Memorijala Branka Bošnjaka 4. listopada 2025. godine u Samoboru. Riječ je o međunarodnom kyokushin karate turniru (puni kontakt) u spomen na hrvatskog branitelja Branka Bošnjaka.
