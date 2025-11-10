Cibona ide u Francusku po veliki europski uspjeh, Zagrepčanima se nudi posebna prilika

Nakon četiri odigrana kola u skupini J Cibona se nalazi u vrlo dobrom položaju s omjerom pobjeda i poraza 3-1, dok je Dijon na omjeru 2-2. Cibona je u prvom međusobnom ogledu ovih sastava u Zagrebu bila bolja sa 76-73, no prošloga je tjedna zagrebački sastav pretrpio prvi poraz u skupini izgubivši na gostovanju kod Bashkimija sa 69-89, dok se Dijon vratio u igru za prvo mjesto 79-76 gostujućom pobjedom protiv Reggiane. Domaćin, iako je nešto sporije ušao u sezonu, u posljednje vrijeme pokazuje znakove buđenja, što najavljuje uzbudljivu i fizički zahtjevnu utakmicu.

"Dijon je bio prognoziran kao favorit skupine na početku. Počeli su sporije, ali vraćaju se. Mislim da je veliki izazov odigrati fizički na njihovom terenu. Imaju dva dominantna beka, puno iskustva i atletične četvorke. Imaju mogućnost igranja s različitim postavama. Dat ćemo sve od sebe", najavio je utakmicu trener Cibone Ivan Rudež.

Optimizam i pozitivna energija vladaju i među igračima. Borna Katanović, jedan od junaka nedavne pobjede nad Cedevitom, ističe:

"Čeka nas zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog francuskog Dijona. Imaju jake igrače na svim pozicijama, dobro su vođeni i odlični šuteri. Bit će teško, ali atmosfera u ekipi je sjajna nakon pobjede nad Cedevitom. Idemo tamo puni samopouzdanja i vjerujemo u novu pobjedu."