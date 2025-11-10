Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DRUGI KRUG U MISLIMA

Cibona ide u Francusku po veliki europski uspjeh, Zagrepčanima se nudi posebna prilika

Zagreb: Košarkaši Cibone dočekali su momčad KK Cedevita Junior u sklopu sedmog kola SuperSport Premijer lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
10.11.2025.
u 17:40

Košarkaši Cibone u utorak će na gostovanju u Dijonu imati drugu priliku osigurati prolazak u sljedeću rundu FIBA-ina Eurokupa

Nakon četiri odigrana kola u skupini J Cibona se nalazi u vrlo dobrom položaju s omjerom pobjeda i poraza 3-1, dok je Dijon na omjeru 2-2. Cibona je u prvom međusobnom ogledu ovih sastava u Zagrebu bila bolja sa 76-73, no prošloga je tjedna zagrebački sastav pretrpio prvi poraz u skupini izgubivši na gostovanju kod Bashkimija sa 69-89, dok se Dijon vratio u igru za prvo mjesto 79-76 gostujućom pobjedom protiv Reggiane. Domaćin, iako je nešto sporije ušao u sezonu, u posljednje vrijeme pokazuje znakove buđenja, što najavljuje uzbudljivu i fizički zahtjevnu utakmicu.

"Dijon je bio prognoziran kao favorit skupine na početku. Počeli su sporije, ali vraćaju se. Mislim da je veliki izazov odigrati fizički na njihovom terenu. Imaju dva dominantna beka, puno iskustva i atletične četvorke. Imaju mogućnost igranja s različitim postavama. Dat ćemo sve od sebe", najavio je utakmicu trener Cibone Ivan Rudež.

Optimizam i pozitivna energija vladaju i među igračima. Borna Katanović, jedan od junaka nedavne pobjede nad Cedevitom, ističe:

"Čeka nas zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog francuskog Dijona. Imaju jake igrače na svim pozicijama, dobro su vođeni i odlični šuteri. Bit će teško, ali atmosfera u ekipi je sjajna nakon pobjede nad Cedevitom. Idemo tamo puni samopouzdanja i vjerujemo u novu pobjedu."

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
FIBA Europa Cup Dijon cibona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja