KOŠARKAŠKO PRVENSTVO HRVATSKE

Cibona druga, Samobor najugodnije iznenađenje cijele sezone

Šime Zelić/PIXSELL
Dražen Brajdić
05.05.2026.
u 16:00

Zadar je osigurao startnu jedinicu u doigravanju SuperSport Premijer lige a Dinamo će se boriti za ostanak u razigravanju s drugpolasiranom momčadi iz takozvane Prve lige

Iza 12 članova SuperSport Premijer lige su 32 odigrane utakmice a ono što se uoči posljednjeg kola trokružnog natjecanja zna jest tko će u doigravanje startati s prve pozicije (Zadar) i tko će sljedeće sezone igrati u nižem razredu (Šibenka) te tko će morati u razigravanje za ostanak u najvišem rangu (Dinamo).

.Zadrani su uvjerljivo prvi i to su dokazali s visokom nedjeljnom pobjedom nad Splitom (90:67) koji je poprilično razočarao. Naime, očekivalo se da će žuti uprijeti svim snagama da izbore drugu startnu poziciju a dogodilo se da su iz Zadrani u posljednjoj četvrtini (32:12) naprosto pomeli. A to pak znači da će Splićani vrlo vjerojatno u doigravanje krenuti s trećeg mjesta, dakako ako Cibona nakon devet pobjeda u nizu u subotu ne kiksa doma protiv Kvarnera.

Zanimljivo je da će Split u posljednjem kolu igrati protiv Cedevite Junior koja predstavlja najugodnije iznenađenje završnice ligaškog dijela sa šest pobjeda u nizu i to pod dirigentskom palicom "interventnog" trenera Vladimira Krstića. A kada bi narančasti iznenadili na Gripama značilo bi to, vrlo vjerojatno, njihovo osmo mjesto i nastup u doigravanju. A najugodnije iznenađenje cijelog prvenstva svakako je Samobor koji je od potpunog novaka u najvišem rangu, sa 17 pobjeda, dospio do četvrtog mjesta i sjajne pozicije uoči "play-offa" za što svakako velike pohvale zaslužuje i trener Petar Babić. No, mora se priznati da je dobar posao odradio i sportski direktor Đuro Simon koji nam je neki dan priznao:

- Da je nama ovo na početku sezone netko rekao ne bismo u to mogli povjerovati.

Za nepovjerovati je i to gdje se našao Dinamo koji se bori za goli premijerligaški život jer je skupo platio igranje u famoznoj Sjevernoeuropskoj ligi (ENBL) u kojoj je bio čak i relativno uspješan (skor 6-2) do četvrtfinalnog ispadanja od Manchestera. Nakon što je izgubio od Dubrovnika, koji je tako utvrdio svoje peto mjesto, Dinamo će u razigravanje za ostanak u najvišem rangu. 

Slično se s europskim natjecanjima dogodilo i Cedeviti Junior koja je u Fibinu Europa kupu bila čak pobjednik svoje skupine (5-1) da bi nakon toga krahirala u skupini drugog kruga (0-6) što se odrazilo i na domaće prvenstvo.

Pouka ove priče svakako je ta da hrvatski klubovi nižeg rejtinga teško mogu istovremeno igrati dva natjecanja jer za to naprosto nemaju igračke širine. A nije to idealno niti za mlade igrače koji uslijed brojnih putovanja nemaju dovoljno razvojnih treninga.

