Cibona će igrati protiv 15 milijuna eura vrijedne ekipe - Partizana!

Vrhunska košarka ponovno se vraća na Kvarner. Od 1. do 3. rujna Opatija će biti domaćin Liburnia kupa, košarkaškog turnira na kojemu će se u dvorani Marina Cvetkovića natjecati četiri velika kluba. Hrvatski predstavnik bit će Cibona iz Zagreba, iz Slovenije dolazi ljubljanska Cedevita Olimpija, iz Srbije Partizan Beograd, a talijanski predstavnik bit će Carpegna Prosciutto Pesaro, vođena hrvatskim stručnjakom Aleksandrom Petrovićem.

U polufinalu će igrati Pesaro – Cedevita Olimpija te Cibona – Partizan.

– Trenutačna vrijednost Partizana je 12-15 milijuna eura, igrači i treneri imaju milijunske ugovore. Cibona je, nažalost, malo pala, ali po imenu i trofejima jedan je od najboljih europskih klubova. Olimpija je uložila velik novac ove sezone s ciljem da napadne naslov ABA lige. Carpegna Prosciutto jedan je od najpoznatijih talijanskih klubova, koji je 30 godina igrao pod imenom Scavolini. Oni su isto uložili golem novac i žele se u sklopu talijanskog prvenstva plasirati u Euroligu – kaže Robert Jurković, predsjednik Društva za sportsku rekreaciju Marinovi prijatelji, koji turnir organizira uz pomoć Grada Opatije i Liburnia Riviera Hotela.

Svi zainteresirani moraju zadovoljavati sada već poznate propisane epidemiološke uvjete, koji će između ostalog pisati i na poleđini ulaznice.

– S obzirom na to da smo ograničeni brojem posjetitelja i da imamo obveze prema sponzorima, nećemo moći pustiti puno karata u prodaju. Jedino mjesto gdje će se moći kupiti bit će dvorana Marino Cvetković od 17 do 19 sati od srijede do dana utakmice, ovisno o tome hoće li do tada ostati karata. Osim toga, da bismo spriječili učestalo ulaženje i izlaženje iz dvorane, prodajemo samo tzv. paket-ulaznice, a to znači da će jedna ulaznica vrijediti za dvije utakmice. Ulaznica za tribine košta sto kuna, a za parter 150 kn, što smatramo da je pristojan i pristupačan iznos koji si ljudi u regiji mogu priuštiti – objasnio je Jurković.

Svoje zadovoljstvo turnirom nije krio ni gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin.

– Posebno mi je drago da je Društvo Marinovi prijatelji, unatoč nepovoljnim pandemijskim uvjetima, smoglo snage i ušlo u jednu ovako ozbiljnu organizaciju – istaknuo je Kirigin.