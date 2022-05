Chiellini se oprostio od Juventusa: Bio mi je sve. Moja mladost, iskustvo...

Nekoliko dana nakon što je objavio svoj odlazak iz Juventusa na kraju sezone nakon 17 godina u torinskoj momčadi, kapetan Giorgio Chiellini odigrao je posljednju utakmicu u ponedjeljak pred torinskim gledateljima protiv Lazija.

Chiellinija (37) je nakon samo 17 minuta utakmice zamijenio Nizozemac Matthijs de Ligt, a Giorgio je dobio velike ovacije cijelog stadiona u Toroinu. Uz osmijeh, branič je pozdravio suigrače i kapetansku vrpcu povjerio argentinskom napadaču Paulu Dybali, još jednom igraču koji se u ponedjeljak navečer oprostio od torinskih tifosija prije odlaska na kraju sezone. Zatim je napravio počasni krug mašući navijačima dok se utakmica nastavljala.

Europski prvak s Italijom sa 116 nastupa, koji će se od talijanske reprezentacije oprostiti 1. lipnja tijekom utakmice protiv Argentine u Londonu, najavio je odlazak iz Juvea za koji igra od 2005. i s kojim je osvojio 19 trofeja. Još se nije odlučio između definitivnog napuštanja nogometa ili upuštanja u ultimativnu avanturu u dobi od 37 godina, navjerojatnije u američkom MLS-u.

Juventus' Giorgio Chiellini and Paulo Dybala react after the match

- Juve mi je bio sve. Moja mladost, iskustvo, zrelost. Volja za pobjedom, radost trijumfa, prihvaćanje poraza - rekao je Chiellini u objavi na Instagramu uoči zadnje utakmice u Torinu.

- Od danas će ti nedostajati ova momčad, ove boje, ova svlačionica. Bio si primjer, vodič, brat, prijatelj - napisao mu je na istoj mreži njegov suigrač Leonardo Bonucci, koji će biti kapetan sljedeće sezone.