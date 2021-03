Četvrta pobjeda Splita nad Cibonom ove sezone, druga u tri dana

Ovosezonska momčad Splita snažniji je sastav od ovosezonske Cibone. Ne, nije to naš subjektivan dojam nego to jasno govore brojke a one kažu da su u sve četiri ovosezonske međusobne utakmice Splićani slavili. A dva puta se to zbilo u posljednja tri dana. Najprije u nedjelju u utakmici ABA lige (76:74), a potom u utorak u dvoboju HT Premijer lige (76:72) s kojom pobjedom su žuti zaposjeli mjesto (treće) ispred cibosa.

Zapravo, računajući pobjedu iz prošlosezonskog domaćeg prvenstva, bila je ovo peta uzastopna pobjeda žutih nad cibosima što se u povijesti odnosa ovih klubova nikad nije dogodilo. A novi novi trener Splićana Milan Karakaš svoje je rivalstvo s jednako mladim Ciboninim trenerom Vladimirom Jovanovićem započeo s dvjema pobjedama.

Žuti su i ovaj put igrali dopadljivije, njihova se igra u završnici činila smislenijom. A baš na takvoj jednoj akciji pogodili su presudnu tricu, a ubacio ju je Babić na povratno dodavanje, iz prodora, Marčinkovića. Jest da je to iskusnom Babiću bila prva trica iz sedam pokušaja, no pogodio je kada je momčadi najviše trebalo.

A Ciboni je u završnici nedostajalo i prodornosti i unutarnje igre (žalit će oni zbog odlaska Bundovića) pa su domaćini pokušavali izboriti bodove tricama krilnog-centra Markote koji ih je u posljednjih 75 sekundi ispucao tri. Prvu je pogodio za 70:70, a drugu i treću, a nju je ispalio odveć žurno, promašio.

Najkorisniji igrači žutih bili su bivši reprezentativac branič Luka Babić (14 koševa, 6 skokova) i aktualni reprezentativac centar Marin Marić (10 koševa, 9 skokova) koji je u važnim trenucima hvatao odbijance (pet napadačkih skokova) od promašaja svojih suigrača. A važan doprinos je dao i povremeni srpski reprezentativac Marko Luković (14 koševa, 8 skokova).

- Mogu biti sretan. Kao što je jedan novinar rekao ovo je nešto već viđeno u nedjelju. Energetski nismo bili na istoj razini. Izgleda da smo mi neka dizelaška momčad kojoj treba malo više, no neću gledati pobjedi u zube - kazao je Milan Karakaš, trener sastava koji se na kraju radovao.

U Ciboninu sastavu prednjačio je njen najmlađi prvotimac, ujedno i kapetan, 18-godišnji Roko Prkačin (14 koševa, 8 skokova), a dvoznamenkasta su bila još četvorica igrača (Marić 12, Markota 11, Planinić 10, Radovčić 10) no nitko od njih nije bio u stanju biti igračem prevage. Zapravo dojam je da u Ciboninim redovima nema "match-winnera", igrača koji je u stanju riješiti utakmicu. Barem ne zasad.

- Sve ste vidjeli. Dvije slične utakmice u kojima smo mi bili bolji, vodili cijelu utakmicu i na kraju to nismo iskontrolirali. Za to postoji više faktora, ali želim pričati samo o stvarima na koje mogu utjecati, a na one koje ne mogu se ne bih niti osvrtao - kazao je Cibonin trener Vladimir Jovanović koji je u završnici bio jako ljutit:

- Da, jer važna nam je bila svaka lopta a mi nismo ispoštovali kretnje koje smo dogovorili i zbog toga sam bio ljut. To je bila trenutna reakcija, no nemam što zamjeriti igračima jer su u skraćenoj rotaciji izašli sa željom da pobjede. Neki su igrali više nego obično i dobili veću ulogu i to nije lako tako da im nemam što zamjeriti.

Splićani su, čini se, i ovaj put bili mudriji u završnici.

- Definitivno, dva puta su nas pobijedili na isti način što govori da su ispali pametniji. U jednom su trenutku na parketu bili Gnjidić, Nakić, Drežnjak, Prkačin i sa njima Planinić, a s druge strane oni su imali Marića, Babića, Lukovića, Ukića i Marčinkovića i ako pogledate razliku u iskustvu, jasno vam je što se dogodilo na terenu - kazao je Jovanović i naglasio sljedeće:

- Vidim da se ovi porazi tragično doživljavaju, a glavno tek predstoji, a to je borba za naslov prvaka u domaćem prvenstvu i poziciju u ABA ligi. Puno je vremena ispred nas i ne vidim razlog da budemo toliko zabirnuti. Pobjede kao i porazi sastavni su dio sporta i bolje da dođu sada nego u petom i šestom mjesecu.