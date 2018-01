Češka bez nove senzacije: Preokret Njemačke u završnici

U prvom susretu skupine II drugog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu za rukometaše u Hrvatskoj branitelj naslova Njemačka je u Varaždinu svladala Češku sa 22-19 (9-10).

Češka je pružila jak otpor favoriziranoj Njemačkoj, držala ju "u šahu" sve do posljednjih 10-ak minuta, no ipak nije uspjela izdržati do samoga kraja. Presudila je njemačka serija 6-0 od 47. do 59. minute kojom je zaostatak 16-18 pretvorila u prednost 22-18. U tom je razdoblju briljirao njemački vratar Andreas Wolff koji je obranio nekoliko teških lopti, uključujući i sedmerac te je bio najzaslužniji za pobjedu svoje momčadi kojom je ostala u igri za prolazak u polufinale.

Inače, sve dok Steffen Weinhold nije u 58. minuti pogodio za vodstvo Njemačke od 21-18 niti jedna momčad nije uspijevala ostvariti prednost veću od dva gola, a većinu utakmice u laganom vodstvu bila je upravo Češka.

Najefikasniji u sastavu Njemačke bio je Steffen Fath s osam golova, dok je Tomaš Čip postigao šest pogodaka za Češku.

Njemačka je ovom pobjedom izbila na vrh skupine II s četiri boda, jednim više od druge Makedonije, dok je Češka ostala na dva boda, koliko imaju i Danska i Španjolska koje su odigrale po utakmicu manje.

Od 20.30 sati igraju Danska i Slovenija, koja je trenutačno posljednja u skupini s jednim bodom.