Červar opet promijenio priču: 'Nemam se razloga ispričati tom novinaru'

Lino Červar nakon dolaska u Dansku i prvotne isprike, rekao je kako se ipak ne ispričava novinaru Draženu Krušelju.

"Rekao sam što bi i svaki građanin trebao reći kada se želi narušiti dostojanstvo i ponos i kada žele obezvrijediti njegov rad, svatko tko ima hrabrosti, a trebamo je jer često nemamo snagu i bojimo se posljedica. Poštivanje je temelj međuljudskih odnosa, fantastična komunikacijska vrijednost i stojim iza onoga što sam rekao", započeo je izbornik u razgovoru za RTL te dodao.

"Kao drugo moram reći da primjedbe koje su bile na moj račun nisu bile istinite. Protiv Brazila nismo primili sedam pogodaka bez vratara kako su rekli, već tri. Četiri smo dobili kada smo igrali šest na šest. Radi se o tome da cijela Europa, klubovi i reprezentacije igraju bez vratara kada ti isključe igrača. To nije bilo ništa drugo", opravdao je Červar svoju taktiku i rekao kako nije prijetio novinaru Krušelju i kako se nema zašto ispričavati.

>> Pogledajte što je Lino Červar rekao nakon pobjede nad Francuskom

[video: 29014 / ]

"Zašto bih se trebao ispričati čovjeku koji je za mene rekao da sam zadnji čovjek na ovom SP-u koji koristi ovoj reprezentaciji. Recite mi može li normalan čovjek u državi za trenera koji je inovator i ima osam medalja reći tako nešto. Je li to normalno ili nenormalno? Mislim da je to nenormalno i zato mi građani šalju poruke podrške, tako treba reagirati. Jest da sam bio emotivan i preglasan, a kako biste se vi osjećali nakon toliko godina svakodnevnog življenja rukometa? Napisao sam dvije knjige, stručne radove slao sam Europskoj federaciji, dobivao nagrade za doprinos rukometu...

45 godina sam u rukometu, diplomirani sam novinar, deset bio glavni urednik. Novinar može kritizirati i biti slobodan za komentar, ali to je osoban stav i mora se nositi s odgovornošću i moje je pravo reći što meni ide u korist, a ne kao da sam optuženik. Nisam mu prijetio, rekao sam da se tako ne ponaša i to tako treba reći. Znam da postoji cehovska udruga novinara, ali trebamo poštivati ponos i dostojanstvo čovjeka, a to nisam vidio. Ja bih završio s time", kazao je Červar koji je rekao kako ostaje još godinu dana na izborničkoj klupi.

"Rekao sam da ću ostati još godinu dana do kraja olimpijskog ciklusa i nakon toga radit ću nešto drugo i podržati svoga nasljednika", zaključio je Červar.

>> Pogledajte što naš novinar Mladen Miletić kaže o nastupu rukometaša na SP-u

[video: 29017 / ]