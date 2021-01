Červar: Neki misle da će susreti s Japanom i Angolom biti lagani, ali...

Rukometaši Hrvatske odrađuju u Poreču završne pripreme za Svjetsko prvenstvo koje 13. siječnja počinje u Egiptu. U okviru priprema naša reprezentacija odigrat će dvije utakmice protiv Španjolske, 5. siječnja u Poreču te 9. siječnja u Madridu.

Riječ je o utakmicama koje se boduju za EHF Europski kup. Inače, na pripremama u Poreču je 21 igrač, dok će na SP putovati dvadeset igrača.

Na SP ide 20 igrača

Trenutačno se na pripremama radi usporedo na podizanju i ujednačavanje tjelesne spreme, ali i taktičke varijante. Za prvi dio zadužen je Miljenko Rak sa svojim suradnikom Danijelom Brajkovićem. Naime, mnogi su igrači tijekom ove sezone imali povremene prekide zbog korone u svojim klubovima pa su bili u samoizolaciji i nisu mogli trenirati punim kapacitetom.

Dio ih je prebolio koronu, neki su imali i ozljede i sada se sve to mora ujednačiti i dovesti na optimalnu razinu. Onaj drugi dio odrađuje izbornik Lino Červar s trenerom Hrvojem Horvatom i Igorom Vorijem. S vratarima pak posebno radi Matija Bilušić.

– Motivacije sigurno ne nedostaje, mislim da smo dosta homogenizirani i to je ono najbitnije. A ono drugo, imamo nedostataka kao što znate, Karačić se liječi, Štrlek će danas početi raditi s nama. Ali ono najbitnije, ne nedostaje nam ambicije i želje za pobjedom.

Mogu obećati da oni koji budu igrali će dati sve od sebe, to je naša tradicionalna vrijednost. Fokusirani smo već na Japan i Katar prije svega, znamo da će nam to biti teške utakmice iako neki pokušavaju progurati da će to biti lagane utakmice. Sigurno da već sad svi analiziramo jedni druge – istaknuo je Lino Červar, izbornik Hrvatske.

Željko Musa odrađuje posljednju sezonu u Magdeburgu, a od jeseni bit će novi igrač PPD Zagreba.

– U reprezentaciji je uvijek dobra atmosfera. Već smo naviknuli na nošenje maski proteklih mjeseci tako da nam te epidemiološke mjere nisu nešto novo. U Njemačkoj je bilo dosta utakmica i naviknuli smo na te protokole, ali kako nama, tako je i svima. Mi smo spremni, mi smo motivirani i jedva čekamo da počne Svjetsko prvenstvo.

Primarni cilj nam je kao i uvijek ići od utakmice do utakmice, i kao i uvijek, mi gledamo da pobijedimo svaku sljedeću utakmicu. Ono što je najbitnije je zdravlje i samo neka je zdravlja – istaknuo je Musa.

Važno je ostati zdrav

Halil Jaganjac, lijevi vanjski Nexea, nada se da će se naći među putnicima za Egipat.

– Poreč je postao naša standardna postaja. Sad su nam se priključili dečki iz Bundeslige i dečki koji su igrali Ligu prvaka. Najprije nas očekuju dvije utakmice sa Španjolcima da malo isprobamo formu, da vidimo gdje smo. Ono najvažnije je da ostanemo zdravi, da nema virusa i povreda. Što se tiče priprema, ukomponirane su fizička sprema i taktika, tako da se izbornik i stručni stožer trude da bude i jedno i drugo – istaknuo je Jaganjac.