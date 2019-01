Červar: Bitno mi je da nas prepoznaju po lijepom ponašanju i kulturi

Utakmica s Bahreinom u srijedu će poslužiti samo kao uigravanje za Španjolske, a sve naše misli od sinoć su usmjerene samo na taj dvoboj, kazao je uoči sutrašnje utakmice s Bahreinom na SP-u u Münchenu izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar.

Hrvatski rukometaši su u ponedjeljak slavili protiv Makedonije (31-22) i osigurali drugi krug i najmanje dva boda u novoj skupini koja će se igrati u Kolnu. Izbornik Červar je pred novinare stigao vrlo dobro raspoložen nakon sinoćnje pobjede, ali je i u trijumfu od devet razlike pronašao mane i mjesta za poboljšanje.

"Imali smo odličan pristup utakmici i taktički smo odigrali sjajno. Naravno, bilo je i grešaka, koje se mogu ispraviti. Recimo, jučer kod 13-7 smo imali loptu i mogli smo već tada odlučiti utakmicu, a ovako su nam Makedonci došli na minus tri gola. Takve stvari se ne smiju događati u utakmicama protiv jačih protivnika. Na tome moramo raditi", kazao je Červar, koji je ponovio da na ovom prvenstvu, još uvijek, cilj nisu medalje.

"Naš prvi cilj smo izrekli prije ovog prvenstva - a to je ući među sedam najboljih i osigurati kvalifikacije za Olimpijske igre. Ako se ukaže prilika za nešto više, svakako ćemo to iskoristiti. I sami vidite da tu ima pomalo nedoraslih reprezentacija, no i barem deset selekcija koje ravnopravno konkuriraju za medalje. Teške utakmice jakih protivnika tek predstoje, a neke selekcije neće ući u borbu za medalje. BIt će iznenađenja".

Hrvatsku u srijedu čeka ogled s Bahreinom, najslabijom selekcijom u skupini, a u četvrtak slijedi završni okršaj u skupini s europskim prvacima Španjolcima.

"Igramo s Bahreinom u srijedu, ali su naše misli zapravo usmjerene na Španjolsku i četvrtak. Protiv Bahreina ćemo odmarati glavne igrače, a priliku će dobiti oni koji su dosad malo igrali, da i oni malo dobiju na samopouzdanju. Tako i utakmica protiv Bahreina ima nekog smisla, ne rezultatski jer smo već prenijeli dva boda. Dakle, ne podcjenjujemo Bahrein, ali ćemo i na toj utakmici uigravati se i taktički se spremati za Španjolsku, koju ćemo u ova dva dana dodatno analizirati. Naš cilj je s četiri boda doći u Koln".

Ozračje u reprezentaciji nakon tri uvodne pobjede je vrlo dobro.

"Mislim da smo u velikoj mjeri homogenizirali ekipu, međusobno se druže i uživaju kao momčad. Ono što je meni vrlo bitno jest i to da se igrači znaju ponašati. Ne želim da samo po rezultatima prepoznaju hrvatsku rukometnu reprezentaciju, vrlo je bitno i ponašanje i kultura".

Marin Šipić zadobio je povjerenje izbornika Červara.

"Dobio sam priliku i iskoristio ju. Vanjski igrači otvaraju prilike za pivote i jako sam zadovoljan. Nadam se da ćemo tako i dalje nastaviti. Treme ima dok ne uđeš u dvoranu, ali kada čujemo navijače i podršku, naježiš se i trema nestaje", rekao je Šipić istaknuvši tako još jednom naše navijače. Idući protivnik je Bahrein.

"Ne smijemo se opustiti protiv Bahreina, a već svi spominju Španjolsku. Bit će to prilika za mlađe igrače, ali mislim da s pravim pristupom i pravom igrom neće biti problema", zaključio je Šipić.

