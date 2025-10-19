Čelnik Cedevite o rivalstvu s dvostrukim prvakom Europe: Želimo im svu sreću u borbi da vrate stari sjaj

Otkako je odlaskom "velike" Cedevite iz Zagreba formirana Cedevita Junior, njezin predsjednik već je šest godina Neven Vranković. A riječ je o potpredsjedniku za korporativne aktivnosti Atlantic Grupe, korporacije sa 6000 tisuća zaposlenih i godišnjim prometom od 1,2 milijarde eura.

Kad je slijedom određenih gradskih nepravdi prema tadašnjoj Cedeviti predsjednik kluba i većinski vlasnik korporacije Emil Tedeschi odlučio premjestiti klub u Ljubljanu, zanimalo nas je kako su oni koji su zagovarali zagrebački klub uspjeli nagovoriti glavnog sponzora da ne ugasi zagrebačku podružnicu.

– Nije to bilo sporno. Mi smo htjeli igrati u Premijer ligi, a za to smo imali i mladu i potentnu momčad u kojoj su bili igrači poput K. Matkovića (danas u NBA), R. Radovič (danas COL i slovenska reprezentacija) i A. Jordana (danas hrvatska reprezentacija), no poljuljalo nas je to što nas je Hrvatski košarkaški savez vratio u četvrti rang. A mi tada nismo mogli tim našim igračima ponuditi da nastave igrati za nas. Srećom, snašli smo se i fuzionirali s klubom iz drugog ranga pa smo na igranje u najvišem rangu čekali dvije sezone.

Dosta dobra situacija

Danas je to neka sasvim drugačija priča.

– Danas imamo dosta dobru situaciju. Posložili smo klub na primjeren način s dosta mladih igrača kao što su Šare, Zemljić, Stojić, Škrobot, Subašić i ostali. Osim toga, prošle smo sezone u niz dobnih kategorija bili u vrhu državnih prvenstava. Seniori su bili treći u Premijer ligi, treći su bili kadeti, drugi pretkadeti, drugi juniori.

U Cedeviti Junior predstavljaju se kao klub koji razvija mlade igrače. Kako u tom kontekstu tumače to što imaju toliko Amerikanca?

– Oni su isključivo tu da podrže naše mlade igrače i da probamo što dalje dospjeti u Europi jer ondje ne možemo napraviti ozbiljan rezultat samo s djecom, ali treba napomenuti da su i oni mladi (23, 24). A naša je želja da mi u Zagrebu razvijamo djecu. U školi košarke imamo gotovo 500 djece koja redovito treniraju. U kampu na Lošinju imali smo 320 djece, lani isto toliko, u što ulažemo dosta truda, energije i novca.

S obzirom na to da postoje dvije Cedevite, ljubljanska i zagrebačka, htjeli smo čuti kako predsjednik one zagrebačke definira međusobni odnos.

– Cedevita Junior samostalni je sportski subjekt registriran u Zagrebu, no s Cedevitom Olimpijom djeluje kao dio jedinstvenog sportskog projekta u kojem Olimpija teži vrhunskim sportskim rezultatima, dok je naš primarni cilj razvoj mladih igrača. Pri tome Cedevita Junior koristi iznimno bogato sportsko znanje, iskustvo i stručne resurse Cedevite Olimpije. Naravno, i nama su rezultati u Premijer ligi i na europskoj sceni važni, jer oni pridonose atraktivnosti kluba i motiviraju djecu da požele trenirati i napredovati. Ako klub nema ambiciju, teško ju je potaknuti i kod djece.

Je li Cedevita Junior inkubator Cedevite Olimpije?

– Mi jesmo dio jedinstvenog sportskog projekta, ali nažalost nismo baš tako učinkoviti da proizvodimo znatan broj vrhunskih igrača, ali da ovi najpotentniji sebe vide u Cedeviti Olimpiji – to apsolutno stoji. Naši mladi košarkaši Šare, Stojić i Škrobot s njima su proveli neko vrijeme na pripremama i stručni stožer Cedevite Olimpije na čelu s trenerom Mitrovićem bio je zadovoljan. Posebno nam je drago da smo, osim rada s mladima, koji je osnova našeg postojanja, izgradili klub koji je postao sinonim ozbiljne razine profesionalnosti, odgovornosti upravljanja i transparentnosti. Cedevita Junior jedan je od rijetkih sportskih klubova čije poslovanje revidira Ernst&Young, jedna od najvećih svjetskih revizorskih kuća koja ne želi revidirati klub koji nije vjerodostojan u svim svojim financijskim izvještajima.

Koliko klubu znači onih 250 tisuća eura koje im je HKS dao za igranje u Fibinu Europa kupu?

– To su ozbiljna sredstva za svaki klub, pa i za nas. A HKS ne samo da je dao novac nego se i potrudio da uđemo izravno u Fiba Europa kup jer su se za to zalagali, lobirali, a nas uvjerili u ispravnost toga. A prije smo igrali ABA 2 ligu.

Od tog je natjecanja, ali u posljednji čas, odustala i Cibona.

– Ja mogu razumjeti njihovu odluku s obzirom na igrački kadar i tešku financijsku situaciju u kojoj se Cibona nalazi, no način i vrijeme kada je to odlučeno zakašnjelo je i nije primjereno jer su doveli u problem ozbiljnu asocijaciju. Mi smo ABA ligu obavijestili na vrijeme da nećemo igrati i oni su znali da na nas ne računaju. Da smo se mi našli na njihovu mjestu igrali bismo sva tri natjecanja da ne narušimo legitimitet takvog natjecanja.

Cedevita Junior upravo se s Cibonom, dvostrukim prvakom Europe, natječe za status kluba od gradske važnosti koja podrazumijeva i dodatan gradski novac.

– Ne znam natječemo li se, budući da je Košarkaški savez Grada Zagreba vrlo nedvosmisleno obavijestio SSGZ i Grad Zagreb kako KK Cedevita Junior u potpunosti ispunjava sve uvjete definirane Pravilnikom te ima prednost u odnosu na ostale zagrebačke klubove, pa i Cibonu – kako u pogledu sportskih rezultata, tako i rada s mladima, međunarodnog statusa te financijske urednosti. Mislim da Cibona ne ispunjava propisane kriterije. Pitanje je ispunjavaju li uopće osnovne pravne pretpostavke, budući da je Klub prekršio sve sudske rokove u predstečajnom postupku te, prema vlastitim navodima iz samog kluba, ne ispunjava svoje financijske obveze iz predstečajne nagodbe.

Taj se gradski pravilnik mijenjao često, a posljednji put 2023., kada je, da bi se u elitno društvo ugurao Futsal Dinamo, izbačena stavka da klub mora imati osvojeni europski trofej kao što ga imaju klubovi poput Cibone, Rukometnog kluba Zagreb, Vaterpolskog kluba Mladost, Odbojkaškog kluba Mladost...

– Gradski pravilnik koji definira uvjete za ostvarenje statusa kluba od gradske važnosti jasno propisuje da taj status može ostvariti klub koji postiže najbolje sportske rezultate u gradu, ostvaruje važne uspjehe u radu s mladima te svojim uzornim djelovanjem na najbolji način predstavlja grad. Košarkaški savez Grada Zagreba jednoglasnom je odlukom utvrdio da te uvjete u ovoj godini u potpunosti ispunjava Cedevita Junior.

Pravilnik se mijenjao u hodu

Taj se pravilnik u povijesti mijenjao u hodu, a baš je tadašnja Cedevita tome bila izravni svjedok.

– Kada smo prvi put podnijeli zahtjev za tim statusom još kao Cedevita Zagreb, nije bilo dovoljno biti prvak jednom nego pet puta, a kada smo i to postigli onda je došao novi kriterij da klub mora imati europski trofej, bez obzira na to što je to bilo prije 40 godina. Danas toga u pravilniku nema i ne čini mi se da bi to služilo na čast Zagreba da se opet mijenja radi potreba jednog kluba.

Među zagrebačkim košarkaškim klubovima može se steći dojam da bi voljeli da ovakve Cibone više ni nema. Kako Cedevita Junior na to gleda?

– Mi nemamo takav pogled – naprotiv, smatramo da bi bilo izvrsno kada bi se Cibona uspjela uspješno prestrukturirati, i to kako financijski i upravljački, tako i sportski te ponovno vratila stari sjaj koji je nekoć krasio taj legendarni brand. Želimo im iskreno puno sreće u tome. Ipak, realno gledano, to će biti iznimno zahtjevan proces – ako klub, prema njihovu navodu, ima dug od 6,8 milijuna eura, za njegov oporavak netko mora osigurati znatna sredstva, podmiriti obveze i formalno okončati predstečajnu nagodbu čiji su rokovi odavno protekli, a klub je zapravo trebao ući u stečajni postupak. Vrlo će se brzo pokazati imaju li novi ulagači dovoljno snage i resursa da klub doista stane na noge.

Da nije bilo novca Atlantic Grupe možda bi i ljubljanska Olimpija danas izgledala kao Cibona. To je ustvrdio nekadašnji Cibonin direktor i jedan od osnivača ABA lige Bože Miličević.

– Vrlo je moguće da bi bilo tako, no Atlantic Grupa, u suradnji s najrespektabilnijim dijelom slovenske poslovne scene, zasad je uspjela osigurati dovoljna sredstva za rad kluba te podići razinu upravljanja na iznimno visoku. Danas iza tog kluba ponosno stoje neke od najvećih slovenskih kompanija – NLB, Petrol, Triglav, Spar, BTC. No nemojte misliti da je i u Cedeviti Olimpiji situacija jednostavna. Klub je po izdašnosti budžeta tek peti u ABA ligi, dok Crvena zvezda i Partizan raspolažu svaki s više od 25 milijuna eura godišnje, što je ozbiljan izazov i zahtijeva dodatnu podršku svih sponzora želimo li i dalje biti relevantan klub, kako u ABA ligi tako i u Eurocupu.