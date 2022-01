Čehinja će tužiti Australce, to može i deportirani Hrvat: Oni su krivi za situaciju, ne Đoković

Novak Đoković još ne zna hoće li biti deportiran ili neće iz Australije, ali napustiti su je morali češka tenisačica Renata Voračova i hrvatski teniski trener Filip Serdarušić.

Aplicirali su za vize u listopadu, predali svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz medicinska izuzeća od cijepljenja protiv koronavirusa do 10. prosinca i normalno ušli u Australiju. Napravili su kako im je rečeno, što ih razlikuje već u startu od Srbina. Samo, to nije ipak u konačnici bilo dovoljno.

Nakon problema Novaka Đokovića i "tužakanja" od strane Australskog teniskog saveza o tome da "su neki ušli u Australiju s identičnim papirima koji su srpskom tenisaču odbijeni" krenula je dodatna istraga i dvojac se našao u problemima. Koje je stvorio isti taj Savez, najveći problem u ovoj priči.

- Imao sam dvije mogućnosti - otići kući legalnim putem ili ponovo aplicirati za vizu. Odlučio sam se pokupiti jer nisam toliko velik kao Novak da se borim. Ako su zaustavili njega, morali su i nas. Izuzeće nismo smislili ni Novak ni ja, radili smo po njihovim pravilima i odobren nam je ulazak.

Izjavio je to Serdarušić, a nešto slično i Voračova. Oboje su bez borbe odustali jer su procijenili da se ne isplati boriti. Novak "cilja" na titulu i duži boravak u Australiji, prvi je tenisač svijeta, ima ugled, novac i logistiku... Dakle, odlaskom više gubi nego dobiva, dok je kod njih dvoje u obrnutoj situaciji.

Istina je i da su Hrvat i Čehinja, za razliku od Srbina, pravilno ispunili obrasce. Rok za apliciranje bio je do 10. prosinca, što je navedeno 7. prosinca u posljednjem upozorenju igračima i igračicama od strane Australskog teniskog saveza. Novak je tjedan dana kasnije dobio pozitivan PCR test i mogućnost medicinskog izuzeća temeljem preboljenja, što znači da više nije vrijedilo. Uz to, naveo je da nigdje nije putovao unazad dva tjedna, a jest, zbog čega je u konačnici i zaustavljen nakon slijetanja.

No, ključan problem zapravo je u Australskom teniskom savezu i Voračova je u pravu što podiže tužbu kontra njega. A isto to trebao bi učiniti i Serdarušić te Đoković ukoliko bude deportiran.

Jer, Savez se na svoju ruku oglasio oko medicinskih izuzeća iako su dobili u najmanje dva navrata napomenu (posljednja 29.11.2021.) da necijepljene osobe ne mogu na turnir i da medicinsko izuzeće nije kriterij za ne cijepiti se. Tako nešto Savez je ignorirao, išao po svom i stvorio ogromne probleme.

Serbia's Novak Djokovic after beating France's Jeremy Chardy during day six of the Fever-Tree Championship at the Queen's Club, London.

Voračova i Serdarušić nisu zvučna imena, imali su dokumentaciju koju su u svojoj mjerodavnosti mogli dodijeliti Savez i država Victoria te im je dopušten u zemlju, što je granična policija propustila jer se nije "zamarala" detaljima. Što nije bilo teško s obzirom da je izostala adekvatna komunikacija na svim razinama. A to je pak čest slučaj u Australiji, gdje je uređenje sustava podosta komplicirano i vjerojatno je sad svima to jasnije.

Đoković je uvjerljivo najzvučnije tenisko ime u Australiji i dan prije slijetanja najavio je da slijeće jer ima svu potrebnu dokumentaciju. Sve su oči bile uprte u njega jer se zna da je protivnik cijepljenja, krenule su kritike i našao se pod povećalom. Koje nije bilo potrebno da se uvide silni propusti, slučajni ili namjerni u želji da se zadovolje navedena pravila. Zatim su, kad se krenulo "dublje kopati" uslijedile brojne dodatne nejasnoće. I to "kopanje" povuklo je za sobom druge greške ponukane krivim potezom Saveza, koje je Australija odlučila ispraviti - deportacijama. Nažalost... Jer, dok Novak nije ispoštovao ni pravila Saveza i države Victora, koliko je poznato dosadašnjim uvidom u sve što se događalo, Voračeva i Serdarušić jesu.

Zato se sve glasnije spominje istraga kontra Saveza jer nije isključeno da su u želji dolaska Đokovića u Australiju odlučili upotrijebiti pristup "ako prođe, prođe", bez da su bili svjesni posljedica. I, paradoks ili sreća, ta "obmana" može biti dovoljan argument za vraćanje vize. Uistinu, tko je mogao znati pozadinu, to su tenisači, željeli su doći na turnir i predali su papire za koje im je rečeno da ih predaju.

Tennis Australia CEO, Craig Tiley.

Tako nešto direktno se tiče i Craiga Tileyja, direktora Australian Opena i Saveza jer je u sve bio upućen, odnosno, o svemu je komunicirao od prvog dana i ništa što se tiče tenisa ne može u Australiji proći mimo njega. Osobno se i pohvalio da je Novaku potvrđeno medicinsko izuzeće.

Na kraju, čini se da sve ovo možda za Đokovića završi večeras, ali za Tileyja i rukovodeće aktere australskog tenisa svakako neće.