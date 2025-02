Cannavaro je poludio na igrače Dinama. Jedan njegov potez sve govori

Hladni petak u Maksimiru donio je iskupljenje Dinamu za prošlotjedni poraz u Osijeku. Hrvatski prvak je u prvom dvoboju 21. kola HNL-a naizgled rutinski svladao devetoplasiranu momčad Šibenika rezultatom 3:0 i tako upisao četvrtu uzastopnu pobjedu u međusobnim ogledima. Ovim slavljem se Dinamo, barem privremeno, približio vodećem dvojcu na ligaškoj ljestvici, prvoplasiranoj Rijeci na četiri boda, a drugoplasiranom Hajduku na dva boda zaostatka.

Zašto naizgled rutinski, a ne samo rutinski? Dovoljno će vam reći podatak da Dinamo do 38. minute nije uputio udarac prema golu Šibenika koji je u tom periodu stvorio dvije prilično dobre šanse. Gostujuća momčad se u većini prvog poluvremena branila kompaktno i koncentrirano u 5-3-2 sustavu te istrčala u nekoliko dobrih kontri. Nakon jedne koja se odbila u korner u 15. minuti Šime Gržan je direktno iz kuta pogodio vratnicu, a nakon druge je u 35. minuti Ivan Laća izbio u jedan na jedan situaciju pred Nikolom Čavlinom, koji je sjajno istrčao u taj udarac i upisao svoju prvu obranu kao vratar Dinama.

Dinamo, istini za volju, tu kompaktnu obranu Šibenika u početku utakmice gotovo pa nije ni mučio. Imali su plavi loptu i inicijativu, tu i tamo poneki centaršut, ali ništa konkretnoga se nije stvaralo protiv jedne od najlošijih momčadi lige. Frustracije su prouzročile trenera plavih Fabija Cannavara na bacanje jakne u ljutnji. A kad trener, i to još mediteranski Talijan, baca jaknu po ovakvoj hladnoći, to vam dovoljno govori.

Ipak, za plave se sve preokrenulo na bolje u 38. minuti. Kad nije moglo iz igre, moglo je iz prekida. Luka Stojković je ubacio loptu iz slobodnog udarca s desne strane, a nečuvani Samy Mmaee je glavom s desetak metara zakucao loptu pod gredu. Bio je to Marokančev prvijenac u dresu Dinama, te ukupno 12. gol u karijeri (šest ih je zabio za Ferencvaroš, a pet za Maastricht). Iako su do tada igrali koncentriranu i discipliniranu obranu, Šibenčani su ipak kapitulirali, što im je 21. utakmica protiv Dinama u nizu u kojoj nisu mogli sačuvati praznu mrežu.

U drugom dijelu smo gledali prilično zatišje, u trajanju od gotovo pola sata, bez ijedne prilike sa svake strane, no zatim je na scenu stupio Arber Hoxha, koji je ušao u igru u 59. minuti. Prvo je nakon još jedne asistencije Stojkovića 'promiješao' dva igrača Šibenika, a onda uz malo sreće od bloka pogodio s lijeve strane za udvostručavanje vodstva. Reprezentativac Albanije je svoju priliku iskoristio maksimalno, kad god je primio loptu bio je napast za protivničke braniče, što je dokazao u još nekoliko navrata. Posebno je to učinio pet minuta nakon svojeg pogotka, kad je driblingom totalno iz igre izbacio desnog braniča Šibenika Šimu Gržana te prizemnim centaršutom na peterac servirao pogodak Martinu Baturini koji je loptu morao samo pospremiti loptu u praznu mrežu.

Dominacija Dinama je bila prisutna, pogotovo u posjedu lopte (73:27), te generalno u inicijativi, no ne može se reći da su plavi napravili velik broj prilika koliko bi se očekivalo protiv momčadi kakva je Šibenik, posebice kad se uzme u obzir da su gosti igrali bez nekoliko ključnih igrača. Na kraju je Dinamo zabio tri pogotka iz tri udarca u okvir gola. Iako nipošto nije riječ o rapsodiji, više nego dovoljno za puni plijen i za mir u svlačionici pred nastavak prvenstva.

- Sretan sam s rezultatom, ali izvedba se može još poboljšati. U prvom dijelu smo kontrolirali susret, ali nismo pucali na gol. U drugom dijelu je to bilo nešto bolje. Sretan sam što konačno nismo primili gol i što protivnik nije imao puno prilika. Moramo popraviti puno stvari, ali drago mi je zbog igrača jer rade jako naporno.



- Zadovoljan sam s izvedbom Hoxhe, igrao je odlično. Uveo sam ga u igru jer Pjaca baš i nije bio na pravoj razini. Jako sam sretan i izvedbom Galešića u debiju, igrao je pametno i jako dobro je čitao situacije. Imam četiri odlična stopera i preferiram imati ovakav problem. Kod mene će svi igrati, nemam samo 11 igrača, nego više od 20 igrača, ovakav klub ima puno odličnih igrača. Naravno, neki igrači neće biti sretni, ali smatram da će na kraju sezone svi biti sretni jer kod mene će svi igrati - rekao je nakon dvoboja zadovoljni Fabio Cannavaro.

- Mislim da smo odigrali jednu korektnu utakmicu s dva različita poluvremena. U prvom dijelu smo imali neke situacije, i kad to ne iskoristiš onda je teško očekivati pozitivan rezultat. U drugom dijelu se vidjela kvaliteta Dinama, pogotovo kad uvedu svoje izmjene, i zasluženo su pobijedili. Svojim momcima mogu čestitati na borbi i požrtvovnosti. Stvar je koncentracije i kvalitete, moraš poentirati kako bi osvojio bodove u utakmicama - rekao je trener Šibenika Rajko Vidović.